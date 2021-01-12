Новое о коронавирусе к 12 января: ученые обнаружили связь между COVID-19 и дисфункцией мозга

Американские и испанские ученые выявили серьезный побочный эффект у больных коронавирусной инфекцией, которые попадали в интенсивную терапию – они чаще страдали от дисфункции мозга, чем больные с другими респираторными заболеваниями.

Американские ученые провели новое исследование, направленное на изучение воздействия SARS-CoV-2 на центральную нервную систему человека. Наблюдения показали, что новая коронавирусная инфекция может привести к повышенному риску дисфункции головного мозга, сообщает портал Eurekalert со ссылкой на исследование. В исследовании ученых Вандербильтского университета (штат Теннесси, США), проведенном вместе с испанскими коллегами, приняли участие более 2 тысяч больных, которые попали в отделения интенсивной терапии американских клиник с тяжелой формой COVID-19.



От дисфункции мозга страдают тысячи больных по всему миру, проходящих лечение в больницах. Это может проявляться по-разному: от дезориентации и неспособности сосредоточить внимание, вплоть до полной потери сознания. По наблюдениям американских и испанских ученых пациенты, перенесшие тяжелую форму коронавируса, пребывали в состоянии дисфункции мозга в среднем по 12 дней. У 82% из них коматозное состояние длилось в среднем десять дней. Половина испытуемых страдали от состояния дезориентации на протяжении трех дней. Эти показатели оказались в два раза выше, чем среди «не ковидных» больных отделения интенсивной терапии, отметили исследователи.



Парадоксально, что у пациентов, которые общались с родными и друзьями хотя бы через интернет и соцсети, риск развития симптомов дисфункции мозга оказался ниже на 30%, чем у тех, кто не общался с близкими людьми.



Ученые предполагают, что дисфункция мозга у пациентов с коронавирусом развивалась, так как они осознавали, что инфекция смертельно опасна. Также они видят одну из причин в том, что при лечении COVID-19 во всем мире врачи отказываются от клинических методик, помогающих предотвратить дисфункцию мозга – сказывается общая нагрузка на системы здравоохранения в связи с пандемией коронавирусной инфекции, во время которой клиники сталкивались с нехваткой медработников.



Чтобы избежать подобных последствий, специалисты рекомендуют перейти на легкие седативные препараты при лечении COVID-19, дыхательные упражнения, хорошей поддержкой станет и общение с близкими виртуально или лично с соблюдением мер безопасности.



Немецкие ученые нашли фермент, который помогает SARS-CoV-2 размножаться в организме



Специалисты в области биоинформатики Тюбингенского университета обнаружили в организме человека фермент, без которого коронавирус SARS-CoV-2 практически не в состоянии размножаться. Ученые создали компьютерную модель распространения коронавируса в легких человека. При проникновении в клетку коронавирус «вынуждает» ее вырабатывать определенные вещества, которые являются для него «воротами» для дальнейшего размножения в организме. Один из них — гуанилаткиназа 1 (GK1). Когда его убрали из организма — SARS-CoV-2 «заголодал» и прекратил размножаться, сообщили медики телеканалу n-tv. Исследователи считают, что это открытие поспособствует созданию лекарства для лечения COVID-19, которое позволит остановить на время выработку GK1. По их мнению, временное отсутствие этого фермента в человеческом организме не скажется на его здоровье. Сейчас исследователи планируют выяснить, какие вещества подходят для этой цели, а появление нового лекарства прогнозируют на конец этого года.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 90 862 777 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 946 425 человек, вылечились 64 964 207 заразившихся. В России выявлено более 3,42 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекла Великобритания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается во Франции, Турции, Италии, Испании. Более миллиона заразившихся – в Германии, Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, Иране, ЮАР, Украине, Перу.

