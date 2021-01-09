ДТП со столбом на площади Революции в Липецке обошлось без пострадавших

ДТП попало на видео.

Накануне в 23:05 в Липецке на площади Революции столкнулись две иномарки, после чего один из автомобилей врезался в световую опору. Происшествие попало на видео.Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, речь идёт о механическом ДТП, которое обошлось без пострадавших. Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения, связанное с непредоставлением преимущества в движении одним автомобилистом другому.