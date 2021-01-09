Происшествия

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ДТП со столбом на площади Революции в Липецке обошлось без пострадавших

6 1035
#ДТП
2
ДТП со столбом на площади Революции в Липецке обошлось без пострадавших

ДТП попало на видео.

Накануне в 23:05 в Липецке на площади Революции столкнулись две иномарки, после чего один из автомобилей врезался в световую опору. Происшествие попало на видео.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, речь идёт о механическом ДТП, которое обошлось без пострадавших. Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения, связанное с непредоставлением преимущества в движении одним автомобилистом другому.


Фото, видео - vk.com
6 1035
#ДТП
2

Комментарии (6)

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аля-улю

19 минут назад
Выползли и пошли тереть,а кто аварийные знаки будет выставлять???? По1,5 тыс.руб выпишут.
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Очевидец

23 минуты назад
На белой убер такси
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все по заслугам

35 минут назад
На темной Шкоде,явно включил бычку.
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пешеход

38 минут назад
все заборы и ограждения вдоль доог пробиты и погнуты в дугу. теперь за новые столбы взялись.двух метров без ДТП проехать не могут, даже стоя в пробке.
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Дедушка с "Нивой"

44 минуты назад
В Липецке столбы умнее и образованнее... И чётко дело по "естественному отбору" проводят.
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SS

48 минут назад
А столб то чем помешал? Права купленные, вот и столбы виноваты!
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