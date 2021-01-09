Происшествия
сегодня, 10:05
Поджог автомобиля в Липецке попал на видео
На улице Бехтеева сгорала "Тойота Камри".
Загрузка плеера
Напомним, сегодня в 0:11 в Липецке напротив первого подъезда дома №5 на улице Бехтеева горел автомобиль "Тойота Камри". В результате пожара от воздействия огня серьёзно пострадал моторный отсек машины.
Поджог автомобиля белого цвета попал на запись камеры наблюдения. На видео заметно, как к автомобилю сначала подходит мужчина в тёмной куртке, капюшоне и чёрной защитной маске на лице. Через некоторое время этот или уже другой мужчина в болотной куртке возвращается, поджигает автомобиль и убегает.
Поджог автомобиля белого цвета попал на запись камеры наблюдения. На видео заметно, как к автомобилю сначала подходит мужчина в тёмной куртке, капюшоне и чёрной защитной маске на лице. Через некоторое время этот или уже другой мужчина в болотной куртке возвращается, поджигает автомобиль и убегает.
Комментарии (13)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Сельдерей на растет на Елецком.
Алес
гость сегод
Пользователь
Перри Мейсон
Совет2
следак
Следствие
Липчанин
Гость