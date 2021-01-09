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сегодня, 10:05

Поджог автомобиля в Липецке попал на видео

13 2021
#пожар #поджог
5

На улице Бехтеева сгорала "Тойота Камри".

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Напомним, сегодня в 0:11 в Липецке напротив первого подъезда дома №5 на улице Бехтеева горел автомобиль "Тойота Камри". В результате пожара от воздействия огня серьёзно пострадал моторный отсек машины.

Поджог автомобиля белого цвета попал на запись камеры наблюдения. На видео заметно, как к автомобилю сначала подходит мужчина в тёмной куртке, капюшоне и чёрной защитной маске на лице. Через некоторое время этот или уже другой мужчина в болотной куртке возвращается, поджигает автомобиль и убегает.
13 2021
#пожар #поджог
5

Комментарии (13)

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Сельдерей на растет на Елецком.

8 минут назад
Елецкий и Университетский это что то с чем то.
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Алес

16 минут назад
Найдут несомневайтесь,обязательно найдут
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гость сегод

23 минуты назад
А куртку мог и наизнанку вывернуть или помощник был. Люди, устанавливайте камеры в подъездах повсеместно, тогда и легче найти "друзей". а так смотрите кому он и чего задолжал или не отдал по понятиям.
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Пользователь

25 минут назад
А ещё в этих дворах из-за дебилов паркующихся во второй ряд у забора ни пожарка ни скорая не может проехать,если бы был проезд-раньше бы затушили
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Перри Мейсон

31 минуту назад
Липчанин, и что толку в Канаде? Опознали бы, и если это негр, отпустили бы с миром..
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Совет2

32 минуты назад
Ну сколько можно говорить , городу нужны для безопасности камеры наблюдения как можно больше . Отследили бы маршрут и время и делов то всего. Мэру надо не о фонтанах и водопадах заботиться , а безопасности горожан.
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следак

53 минуты назад
Владельцев УКашек надо проверить,а то уже были случаи давления на жильцов.
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Следствие

58 минут назад
Подсказка . Ищите тех кто масках.
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Липчанин

сегодня, 10:28
И что толку, если бы он попал на видео где нибудь в Канаде, к примеру, то уже бы сидел бы в участке. Есть ж системы распознавание лиц, в многих странах уже буть в маске, все равно человака распознает. В тут весь смысл камер деньги из бюджета вытащить
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Гость

сегодня, 10:26
А эти граждане,что свои машины выбежали отогнать,почему не воспользовались огнетушителями?Думаю надо спросить,по всей строгости!
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