Липчан предупреждают о гололёде

В течении дня 9 января ожидается гололед.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в ближайший час с сохранением в течении дня 9 января ожидается гололед.



В условиях гололедицы липчанам советуют выбирайть обувь на микропористой основе, без каблуков и танкеток (для женщин). Если без каблуков не обойтись, то выбирайте модели с более короткими, толстыми и устойчивыми каблуками. Также бывают специальные насадки на обувь, которые улучшают сцепление с обледенелым асфальтом.



Не переходите через обледеневшие отвалы снега, оставшиеся после расчистки тротуаров, выберите другой путь, пусть он и будет длиннее. Передвигаться нужно осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны и не в карманах – это увеличивает вероятность травмы при падении.



Выбирайте более безопасный путь: где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, есть освещение. Если же на вашем пути сплошной лед и обойти его нельзя, передвигайтесь скользящим шагом, стараясь не отрывать ноги от земли. Необходимо также учитывать, что

спешка увеличивает возможность получить травму, поэтому желательно выходить из дома пораньше.



Пожилым людям рекомендуется использовать трость с заостренным или резиновым наконечником.



Не стоит догонять отходящий автобус или «маршрутку». Автотранспорт может неожиданно затормозить, и вы рискуете попасть под колеса.



Если вы поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться или хотя бы согнуть ноги, чтобы снизить высоту падения. Если чувствуете, что падаете, не выставляйте руки по направлению падения – можете сломать кости кисти и предплечья. Старайтесь не падать на копчик – его можно легко сломать. Постарайтесь упасть на бок и распределить удар на всё тело. После падения не торопитесь вскакивать и бежать дальше по делам: аккуратно встаньте, боль от травмы может проявиться не сразу. При появлении боли следует обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт. До получения квалифицированной медицинской помощи облегчить боль можно, используя анальгетики.



Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101 В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.