В Рождество в Липецкой области мокрый снег с дождем и до +2

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области продолжит падать, местами пройдут снег, мокрый снег и дождь, возможны налипание мокрого снега и туман. На дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 1 градус мороза, что на 7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой снег, местами налипание мокрого снега, туман, днем слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица.



Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.



7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 32 градуса мороза.



