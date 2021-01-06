Погода в Липецке

33 минуты назад

В Рождество в Липецкой области мокрый снег с дождем и до +2

2 211
В Рождество в Липецкой области мокрый снег с дождем и до +2

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области продолжит падать, местами пройдут снег, мокрый снег и дождь, возможны налипание мокрого снега и туман. На дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 1 градус мороза, что на 7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой снег, местами налипание мокрого снега, туман, днем слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица.

Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.

7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 32 градуса мороза. 

2 211

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася

8 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
ответить

Бодун

16 минут назад
И до 40градусов в крови
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области до -6
#похолодание
2
В Липецкой области до -6

вчера, 12:51

Погода в Липецке
Липчан предупреждают о тумане
#туман
6
Липчан предупреждают о тумане

04.01.2021 21:18

Погода в Липецке
В Липецкую область вернется снег с дождем
#снег #гололёд #туман
9
В Липецкую область вернется снег с дождем

04.01.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области днем до -5
3
В Липецкой области днем до -5

03.01.2021 13:10

Погода в Липецке
В Липецкой области потеплеет до +4
4
В Липецкой области потеплеет до +4

01.01.2021 17:29

Погода в Липецке
На Липецк опускается туман
#туман
3
На Липецк опускается туман

31.12.2020 14:09

Погода в Липецке