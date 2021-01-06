33 минуты назад
В Рождество в Липецкой области мокрый снег с дождем и до +2
В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области продолжит падать, местами пройдут снег, мокрый снег и дождь, возможны налипание мокрого снега и туман. На дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 1 градус мороза, что на 7 градусов выше нормы.
В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица.
Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.
7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 32 градуса мороза.
Вася
Бодун