сегодня, 14:21
Великобритания объявила третий национальный карантин
Правительство Великобритании приняло решение ввести национальный карантин и закрыть школы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Об этом премьер-министр заявил после рекомендации британских медработников повысить уровень опасности COVID-19 в Англии до самого высокого, пятого уровня, что означает "материальный риск перегрузки медицинских услуг" и необходимость крайне строгого социального дистанцирования.
По его словам, грядущие недели "будут самыми тяжелыми". На Даунинг-стрит пояснили, что без принятия строгих ограничительных мер число летальных исходов от коронавируса может превысить отметку в 100 тысяч человек уже до конца месяца. Заявление было сделано всего через несколько часов после того, как британские власти объявили о том, что Англия стала первым государством, начавшим развертывание вакцины против COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca, - передает Reuters.
Накануне премьер-министр рассказал по телевидению, что новая мутация коронавируса, впервые выявленная в Великобритании в конце минувшего года и теперь присутствующая во многих других странах, распространяется с большой скоростью, и необходимы немедленные действия, чтобы замедлить его распространение. "Пока я говорю с вами сегодня вечером, наши больницы находятся под большим давлением COVID, чем когда-либо с начала пандемии", - добавил Джонсон.
"Нет никаких сомнений в том, что в борьбе со старым вариантом вируса наши коллективные усилия работали и продолжали работать, - сказал Джонсон. - Но теперь у нас есть новый вариант вируса. Было как разочаровывающим, так и тревожным видеть скорость, с которой распространяется новый штамм".
Ограничения продлятся почти два месяца, а послабления не вступят в силу до 22 февраля, - передает Guardian. Если еще несколько дней назад министр говорил о возвращении учеников в школы, то теперь речь идет о дистанционном обучении до середины февраля, а экзамены категорий GCSE и A-level вряд ли пройдут, как планировалось, - добавил Джонсон. Университеты также будут закрыты для студентов до середины февраля. Однако детсады останутся открытыми.
Британцам рекомендовано оставаться по возможности дома. Выйти можно лишь раз в день для физических упражнений.
Британский парламент должен принять новые жесткие меры 6 января. Но предприятиям рекомендовано закрыться со вчерашнего вечера. Британцы отныне имеют право выйти из дома лишь по работе, и только в случае, если работать из дома на удаленном доступе невозможно, а также за продуктами первой необходимости и лекарствами. Разрешены физические упражнения с еще одним человеком из другого домохозяйства.
Джонсон надеется, что 12,2 миллиона наиболее уязвимых категорий граждан - жителей и сотрудников домов престарелых, медицинских и социальных работников, всех лиц старше 70, а также имеющих сопутствующие заболевания получат первые вакцины к середине февраля.
Все второстепенные предприятия розничной торговли, сферы услуг и "личной гигиены", например парикмахерские, а также заведения общественного питания должны оставаться закрытыми. Рестораны могут предлагать доставку еды, но алкоголь на вынос будет запрещен, сообщает ВВС. Храмы могут оставаться открытыми и предлагать совместное поклонение при условии социального дистанцирования. Спортивные сооружения, теннисные корты и поля для гольфа должны быть закрыты. Командные виды спорта на открытом воздухе запрещены, но на профессиональные виды спорта, включая футбольную Премьер-лигу, ограничения не распространяются.
Премьер-министр также привел устрашающие цифры, свидетельствующие о резком росте заболеваемости. 4 января в британских госпиталях были 26 тысяч 626 пациентов с коронавирусом, что на 30% больше, чем неделей ранее. Если в первую волну пандемии пик госпитализации 12 апреля составил 18 тысяч 374 человека, то сейчас число таких случаев на 40% выше того уровня. 29 декабря в Британии было зарегистрировано 80 тысяч 664 положительных теста на коронавирус, при этом заболеваемость оказалась в три раза выше, чем в начале декабря.
Другие британские лидеры также объявили о новых ограничениях. Все школы в Уэльсе будут закрыты как минимум до 18 января, а в материковой Шотландии с полуночи понедельника до конца января будет введена полная изоляция. Северная Ирландия также настроена ввести новые ограничения: первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер заявила, что регион находится в "очень тяжелой ситуации".