Происшествия

сегодня, 18:55

Под Липецком улетел в кювет автомобиль

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#ДТП
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Водитель теперь ищет машину, которая могла спровоцировать это ДТП.

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В редакцию GOROD48 обратился липчанин, который накануне попал в ДТП.

Как рассказал GOROD48 24-летний водитель, ДТП произошло 3 января в 16:10 на дороге Тамбов-Липецк в районе "Паруса". По словам водителя "Лады-Приоры", его машина улетела в кювет после того, как он попытался избежать столкновения с другим автомобилем.

- Навстречу мне резко выехала "Нива", которая повернула в сторону садов, этот автомобиль загородил мне половину пути, и чтобы не столкнуться лоб в лоб, я выехал на обочину, не справился с управлением и улетел в кювет, - отметил водитель.

Информацию об автомобиле, который фигурирует на видео, ждут на странице " ВКонтакте". 
3 1230
#ДТП
3

Комментарии (3)

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Денис

26 минут назад
Там не нива виновата, а превышение скорости. Пусть приоровод ведро своё в этих посадках сожгёт вместе с правами.
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н-дя

46 минут назад
сексот, Есть еще комбайн "Нива"
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сексот

52 минуты назад
нива какая ,лада , цвет какой? - не видел
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