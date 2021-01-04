Происшествия
сегодня, 18:55
Под Липецком улетел в кювет автомобиль
Водитель теперь ищет машину, которая могла спровоцировать это ДТП.
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В редакцию GOROD48 обратился липчанин, который накануне попал в ДТП.
Как рассказал GOROD48 24-летний водитель, ДТП произошло 3 января в 16:10 на дороге Тамбов-Липецк в районе "Паруса". По словам водителя "Лады-Приоры", его машина улетела в кювет после того, как он попытался избежать столкновения с другим автомобилем.
- Навстречу мне резко выехала "Нива", которая повернула в сторону садов, этот автомобиль загородил мне половину пути, и чтобы не столкнуться лоб в лоб, я выехал на обочину, не справился с управлением и улетел в кювет, - отметил водитель.
Информацию об автомобиле, который фигурирует на видео, ждут на странице " ВКонтакте".
Как рассказал GOROD48 24-летний водитель, ДТП произошло 3 января в 16:10 на дороге Тамбов-Липецк в районе "Паруса". По словам водителя "Лады-Приоры", его машина улетела в кювет после того, как он попытался избежать столкновения с другим автомобилем.
- Навстречу мне резко выехала "Нива", которая повернула в сторону садов, этот автомобиль загородил мне половину пути, и чтобы не столкнуться лоб в лоб, я выехал на обочину, не справился с управлением и улетел в кювет, - отметил водитель.
Информацию об автомобиле, который фигурирует на видео, ждут на странице " ВКонтакте".
Денис
н-дя
сексот