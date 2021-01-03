В Липецкой области сгорели дом, дача и баня

Пожары случились в Липецке, Грязях и Добровском районе.

Сразу несколько пожаров произошли в Липецкой области за минувшие сутки: огонь уничтожил жилой дом, дачу и баню.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, около часа дня 2 января в селе Крутое Добровского района на улице Октябрьской загорелся жилой дом.



- Ко времени прибытия пожарных подразделений дом горел открытым пламенем, - уточнили в ГУ МЧС. - Отстоять здание не удалось - оно выгорело полностью. Жертв и пострадавших нет.



Около трех часов дня еще один пожар вспыхнул в Липецке на территории дачного поселка «СНТ-Металлург 2». Здесь горело двухэтажное здание с деревянной мансардой. При тушении огня пожарные вынесли из горящего дома газовый баллон. Этот пожар также обошелся без пострадавших.



Ночью 3 января в Грязях на улице 9 мая загорелась баня. Пламя тушили два отделения пожарных.



Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС в Липецкой области выезжали на пожары пять раз.