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Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 3 января
Юных и взрослых следопытов приглашают изучить следы животных, Дом Гоголя покажет спектакль о том, как Заяц ждал Новый год, можно прогуляться по залам знаменитого Тульского государственного музея оружия. GOROD48 предлагает небольшую подборку событий в сети на 3 января.
Музей музыки в 12:00 приглашает на завтрак «Чай с Чайковским» — детскую интерактивную программу о балете Петра Ильича Чайковского и сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик». Это будет чаепитие с рассказом и прослушиванием музыки из балета.
Тульский государственный музей оружия — один из старейших музеев России. Музей располагает ценнейшим собранием огнестрельного и холодного оружия как отечественного, так и зарубежного производства. Сегодня музей оружия является крупным музейным центром не только Тульской области, но и России. Виртуальная экскурсия позволит познакомиться с экспонатами стрелкового и холодного оружия с XIV века до наших дней.
Биологический музей им. К. А. Тимирязева продолжает серию бесплатных онлайн-выпусков студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. В 12:00 ребят и их родителей ждут, чтобы разгадать «Загадки зимнего леса». Занятие посвящено следам. С помощью уникальной коллекции слепков следов вы научитесь различать следы зверей на снегу. Например, сможете отличить отпечаток лосиного копыта от кабаньего, лисий след от следов выдры. Но следы — это не только отпечатки. На стволах деревьев можно найти следы звериных зубов и птичьих клювов и узнать, кто здесь побывал. Даже насекомые оставляют следы, вполне доступные для изучения зимой. В зимней «книге следов» можно прочитать немало интересных историй о жизни обитателей леса.
На сайте музея Победы проходит новогодний квест «Елка Победы онлайн. Артефакт времени». В преддверии 2021 года Дед Мороз и Снегурочка получают много писем от ребят со всей страны, среди которых случайно находят очень странное письмо. Письмо без конверта и имеет необычную треугольную форму. Выясняется, что письмо затерялось во времени и адресовано солдату, воюющему на фронтах Великой Отечественной войны. Дед Мороз с внучкой отправляются в прошлое. Смогут ли Дед Мороз и Снегурочка встретить именно того солдата, которому адресовано старинное письмо? Или оно так и пропадёт, оставшись навсегда артефактом времени? 3 января откроется очередной вопрос, который поможет найти адресата.
Со 2 по 10 января 2021 года Дом Гоголя проведет новогодний фестиваль для всей семьи «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Каждый день на официальном YouTube-канале Дома Гоголя и на страницах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook будут публиковать спектакли, концерты, лекции, мастер-классы и видеообзоры. Так, в 12:00 маленькие зрители смогут посмотреть спектакль «Сказка о том, как Заяц ждал Новый год». А в 15:00 кинолекторий «Рождественская кинопятерка» представит один из лучших фильмов Франции, Великобритании, Испании, США и России — какой именно, организаторы объявят перед показом.
На сайте ВДНХ в 15:00 состоится мастер-класс по каллиграфии. Всех желающих научат делать шрифтовую композицию, главным героем которой станет пингвин — символ «Антарктической зимы на ВДНХ». Слова теплых новогодних пожеланий или цитаты из любимых стихотворений сложатся в силуэт этого милого персонажа. Участники могут воспользоваться обычной ручкой и специальной разлинованной прописью. Ссылка для ее скачивания появится на сайте Центра «Слово» за час до начала занятий, сам мастер-класс покажут на странице ВДНХ «ВКонтакте».