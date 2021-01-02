Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 3 января

Юных и взрослых следопытов приглашают изучить следы животных, Дом Гоголя покажет спектакль о том, как Заяц ждал Новый год, можно прогуляться по залам знаменитого Тульского государственного музея оружия. GOROD48 предлагает небольшую подборку событий в сети на 3 января.