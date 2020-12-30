В России

30 минут назад

В Госдуме рассказали, какой должна быть пенсия в России

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В Госдуме рассказали, какой должна быть пенсия в России

Сегодня размер средней пенсии в стране – всего 15 тысяч рублей

Российские пенсионеры должны получать около 30 тысяч рублей, - такой размер выплат назвал необходимым лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, слова которого приводит РИА Новости.

«Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях», — говорит он. По словам Миронова, средняя пенсия в стране на сегодняшний день — 15 тысяч рублей, но ему приходят обращения, где говорится о выплатах от 9 до 12 тысяч.


По данным недавнего опроса сервиса Webbankir, большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. Почти половина россиян — 46,6 процента — считают, что пенсии должны быть не менее 45 тысяч рублей, то есть соответствовать средней зарплате по стране. Еще 29,1 процента отметили, что в старости им было бы достаточно 30 тысяч рублей. И только 1 процент россиян сказал, что им хватило бы на жизнь 25 тысяч рублей.

Ранее Миронов призвал как можно скорее поднять минимальный размер оплаты труда до "приемлемых значений" — до 50-60 тысяч рублей: тогда, по мнению лидера СР, в России не будет работающих бедных, а бизнес начнет "вкладываться в обновление парка техники, оптимизацию производственных процессов, искать другие способы повышать производительность труда".
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