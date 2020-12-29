Общество

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Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора оценило ущерб, причиненный экологии

5 686
#экология
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Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора оценило ущерб, причиненный экологии

По итогам 2020 года  ущерб экологии нанесенный отдельными предприятиями Липецкой области, причем  далеко не градообразующими, составил почти половину от всего ущерба областями Центрально-Черноземного региона. Это стало известно из отчета Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Сотрудники ведомства четырежды в течение года выявляли факты серьезного загрязнения реки Усмань по вине ОГУП «Липецкоблводоканал». Содержание загрязняющих веществ в сточных водах на выпуске в реку от этой организации также в разы превысило предельно-допустимые концентрации. Сумма ущерба рекам Усмань, Дон и Становая Ряса в общей сложности составила более 210,5 млн рублей. 

На полигоне «Центролит» в Липецкой области выявлен факт негативного влияния на прилегающие земли. Установлено, что региональный оператор по обращению с ТКО АО «ЭкоПром-Липецк» превышает допустимую концентрацию загрязняющих веществ на полигоне. Это нанесло ущерб почвам на 192 тыс. рублей. Многочисленные нарушения природоохранного законодательства были зафиксированы на сельскохозяйственных объектах,  в том числе в животноводческом комплексе ООО «Отрада Фармз». 

Сумма всего причиненного экологии областями ЦЧР ущерба составила 428 млн рублей, в том числе  по водным объектам  - 415 млн рублей (в 2019 - 15,2 млн рублей). Также выросла сумма ущерба за причинение вреда почвам: с 9 млн рублей в 2019 году до 13 млн рублей в текущем году.
5 686
#экология
4

Комментарии (5)

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Фокс

13 минут назад
Испоганили землю, на которой я вырос, отравили речку, из которой я пацаном пригорошней пил воду и говорят про какие-то штрафы, что моим внукам с тех штрафов? Был бы жив Говорухин, снял бы "Ворошиловский стрелок-2"
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Гость

14 минут назад
Вы бы ещё написали, сколько взыскано?
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Отстойники НЛМК

20 минут назад
проверьте, которые за шлакопереработкой прямо на берегу реки Воронеж. Вся дрянь спокойно просачивается через почву в реку.
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Ученый опыт

31 минуту назад
Лисин и город48 придумали свою версию. Интересно пропустят ли мой комментарий, или нет.
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Артурчик

46 минут назад
Водоканалу можно нарушать. Плату за воду поднимут и с людей насобирают на штраф, да и ещё себе останется.
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