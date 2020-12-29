Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора оценило ущерб, причиненный экологии

По итогам 2020 года ущерб экологии нанесенный отдельными предприятиями Липецкой области, причем далеко не градообразующими, составил почти половину от всего ущерба областями Центрально-Черноземного региона. Это стало известно из отчета Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора .

Сотрудники ведомства четырежды в течение года выявляли факты серьезного загрязнения реки Усмань по вине ОГУП «Липецкоблводоканал». Содержание загрязняющих веществ в сточных водах на выпуске в реку от этой организации также в разы превысило предельно-допустимые концентрации. Сумма ущерба рекам Усмань, Дон и Становая Ряса в общей сложности составила более 210,5 млн рублей.



На полигоне «Центролит» в Липецкой области выявлен факт негативного влияния на прилегающие земли. Установлено, что региональный оператор по обращению с ТКО АО «ЭкоПром-Липецк» превышает допустимую концентрацию загрязняющих веществ на полигоне. Это нанесло ущерб почвам на 192 тыс. рублей. Многочисленные нарушения природоохранного законодательства были зафиксированы на сельскохозяйственных объектах, в том числе в животноводческом комплексе ООО «Отрада Фармз».



Сумма всего причиненного экологии областями ЦЧР ущерба составила 428 млн рублей, в том числе по водным объектам - 415 млн рублей (в 2019 - 15,2 млн рублей). Также выросла сумма ущерба за причинение вреда почвам: с 9 млн рублей в 2019 году до 13 млн рублей в текущем году.

