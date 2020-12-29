ПозиTиV
сегодня, 12:54
За что вы благодарны уходящему году?
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GOROD48 поинтересовался у липчан: за что вы благодарны уходящему году?
Про 2020-й чего только не говорили, и самый худший год в истории, и побыстрее бы он прошел, и забыть его надо. Но это же целый год нашей жизни! Нельзя же его просто так взять и вычеркнуть. И липчане, немного подумав, вспомнили немало хороших моментов, которые были в 2020 году. Это и рождение детей, и устройство на новую работу, но главное, о чем говорили липчане, что они живы и здоровы.
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Комментарии (15)
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Людмила
Артурчик
За Мир!!!!
А я,
зрк
А я
Житель
Город
РРУГАЮ
дед