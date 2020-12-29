ПозиTиV

сегодня, 12:54

За что вы благодарны уходящему году?

15 711
#Говорит Липецк
2

GOROD48 поинтересовался у липчан: за что вы благодарны уходящему году?

Про 2020-й чего только не говорили, и самый худший год в истории, и побыстрее бы он прошел, и забыть его надо. Но это же целый год нашей жизни! Нельзя же его просто так взять и вычеркнуть. И липчане, немного подумав, вспомнили немало хороших моментов, которые были в 2020 году. Это и рождение детей, и устройство на новую работу, но главное, о чем говорили липчане, что они живы и здоровы.
15 711
#Говорит Липецк
2

Комментарии (15)

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Людмила

2 минуты назад
За то, что Алексей Н. выжил
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Артурчик

23 минуты назад
Благодарю за обнуление конституции.
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За Мир!!!!

27 минут назад
Благодарю ,что нет войны!!!!!!!!
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А я,

52 минуты назад
ещё, благодарен,за то,что, наконец то, наша главная партия,уже,которой год, ведёт борьбу с коррупцией,самоочищается от воров и начала думать о народе.Слава России,России слава!
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зрк

55 минут назад
Благодарен на повышение цет.С первого января еще повысятся цены а мы спим.С новым годом и с новыми подарками
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А я

56 минут назад
благодарен "короне". Благодаря ей,получил 30 косарей.
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Житель

56 минут назад
С паспортом прививок вас! Гаспада!
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Город

59 минут назад
За то что сегодня опять отключили холодную воду без предупреждения!
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РРУГАЮ

сегодня, 13:26
За то что народ у нас тупой.С обнулением Вас.
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дед

сегодня, 13:26
Новое руководство спасает область,мы не будем теперь колхозниками,мы будем-Гонконг!
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