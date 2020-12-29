GOROD48 поинтересовался у липчан: за что вы благодарны уходящему году?

Про 2020-й чего только не говорили, и самый худший год в истории, и побыстрее бы он прошел, и забыть его надо. Но это же целый год нашей жизни! Нельзя же его просто так взять и вычеркнуть. И липчане, немного подумав, вспомнили немало хороших моментов, которые были в 2020 году. Это и рождение детей, и устройство на новую работу, но главное, о чем говорили липчане, что они живы и здоровы.

