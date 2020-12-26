В липецких дворах полно брошенных иномарок

По время рейдов по поиску автохлама нашли даже взрастающую в асфальт автовышку.

Сотрудники управлений округов Липецка с начала декабря во время рейдов по поиску автохлама обнаружили в городских дворах полтора десятка брошенных автомобилей. Более половины из автохлама – разукомплектованные иномарки. Брошенные машины нашли в разных районах города.



У дома №5 на улице Свиридова гниет «Ока», у дома №15 по улице Вермишева – «ВАЗ-2109», на Звездной, 4/1 – «ВАЗ-2112», в «ВАЗ-2107» - возле дома №8/3 на улице Ударников. Брошенный автомобиль «Daewoo Nexia» нашли на Семашко, 13/2, врастающий в землю «Chrysler Sebring» - на Авиационной, на улице 50 лет НЛМК бросили сломанные автомобили «Peugeot» и «Chery», на проспекте Мира – «Great Wall», на улице Космонавтов нашли пару бесхозных «Audi», в 9 микрорайоне – брошенный «Opel», а в «Елецком» - «BMW». На улице Белана кто-то забыл зиловскую автовышку.



Собственникам выявленных разукомплектованных машин дано 30 дней на то, чтобы вывезти из дворов. Если автомобили останутся на месте, их переместят на штраф-стоянку, а потом отправят в металлолом в доход бюджета.