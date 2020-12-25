Чиновники забрали землю под горнолыжный комплекс

Арендатор взял участок под его строительство два года назад. А то время там появились только горы мусора.

Арбитражный суд обязал арендатора вернуть земельный участок под строительство горнолыжного комплекса на окраине Липецка без навалов мусора и бытового отходов, сообщили в пресс-службе арбитража. Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области заявило иск о расторжении договора аренды земельного участка с ООО «Прагма», обязании вернуть его и взыскании арендной платы с неустойкой в общем размере 3,2 млн рублей.



- 16 февраля 2018 года между управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области и ООО «Прагма» заключен договор аренды земельного участка площадью 324 667 кв.м., предоставленного для строительства объектов физической культуры и спорта, в районе липецкого садоводческого потребительского общества «Металлург-1», сроком по 15 февраля 2027 года. Начиная с 16 февраля 2019 года, арендная плата не вносилась. Образовалась задолженность в размере 3,1 млн рублей, а также была начислена неустойка в размере 100 000 рублей. Помимо нарушения сроков оплаты, установленных договором, ООО «Прагма» допущены иные нарушения: участок используется для складирования строительного мусора и ТБО, строительство на участке не осуществляется. Указанные обстоятельства являются основанием для досрочного расторжения договора аренды земельного участка, - уточнили в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области.



Управление направило ответчику уведомление о расторжении договора аренды с приложением соглашения, однако ООО «Прагма» соглашение о досрочном расторжении договора аренды не подписало. В связи с этим истец обратился в суд. В ходе рассмотрения дела была погашена задолженность по арендной плате и неустойка.



Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о расторжении договора аренды земельного участка и обязании вернуть его управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области свободным от навалов строительного мусора и бытовых отходов в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу.