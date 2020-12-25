Общество

46 минут назад

Чиновники забрали землю под горнолыжный комплекс

9 1766
#аренда #земля #суд #строительство
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Чиновники забрали землю под горнолыжный комплекс

Арендатор взял участок под его строительство два года назад. А то время там появились только горы мусора.

Арбитражный суд обязал арендатора вернуть земельный участок под строительство горнолыжного комплекса на окраине Липецка без навалов мусора и бытового отходов, сообщили в пресс-службе арбитража. Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области заявило иск о расторжении договора аренды земельного участка с ООО «Прагма», обязании вернуть его и взыскании арендной платы с неустойкой в общем размере 3,2 млн рублей.

- 16 февраля 2018 года между управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области и ООО «Прагма» заключен договор аренды земельного участка площадью 324 667 кв.м., предоставленного для строительства объектов физической культуры и спорта, в районе липецкого садоводческого потребительского общества «Металлург-1», сроком по 15 февраля 2027 года. Начиная с 16 февраля 2019 года, арендная плата не вносилась. Образовалась задолженность в размере 3,1 млн рублей, а также была начислена неустойка в размере 100 000 рублей. Помимо нарушения сроков оплаты, установленных договором, ООО «Прагма» допущены иные нарушения: участок используется для складирования строительного мусора и ТБО, строительство на участке не осуществляется. Указанные обстоятельства являются основанием для досрочного расторжения договора аренды земельного участка, - уточнили в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области.

Управление направило ответчику уведомление о расторжении договора аренды с приложением соглашения, однако ООО «Прагма» соглашение о досрочном расторжении договора аренды не подписало. В связи с этим истец обратился в суд. В ходе рассмотрения дела была погашена задолженность по арендной плате и неустойка.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о расторжении договора аренды земельного участка и обязании вернуть его управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области свободным от навалов строительного мусора и бытовых отходов в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу.
9 1766
#аренда #земля #суд #строительство
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Комментарии (9)

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Оооо

3 минуты назад
Биомасса, -любимое слово Ольги Крючковой)))
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Житель.

5 минут назад
Парковый гешефт, так уже и до Молодёжного добрались? ((( Мы с такой болью смотрим на погибающий Парк Победы… Из Центральной аллеи делают аллею Общепита и всякой фигни, а разрытые в августе траншеи с порванными корнями деревьев засыпаются снегом …
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Биомасса

9 минут назад
У этих прагма, точно. От дохлого осла уши они получат, а не арендную плату.
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Когда уизо

18 минут назад
Надо... попробуй 1квартал не заплати. Они вытрясут душу. В суд подадут через неделю после просрочки платежа. А когда не надо-год пройдёт . Поэтому за ними надо глядеть очень тщательно. Так как это фокусники ещё те)))
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Другого не дано

21 минуту назад
Значит кто-то из администрации глаз на эту землю положил.
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житель

23 минуты назад
А этот участок и брали для свалки,так дешевле,чем на полигон возить.
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Парковый гешефт

33 минуты назад
А кто и кому отдал землю в парке "Молодёжный"? Там искорежили весь естественный ландшафт, огораживают забором и будут брать деньги за горку, где мы раньше бесплатно катались?
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цирк

33 минуты назад
может наши нелегитимные чинуши хотя бы на этом месте сварганят курилку для ,,спасателей,, а то они ужас как закоптили наш общий дом, планету ЗЕМЛЯ, да еще прокурили весь семейный бюджет- бросят, перетолковав друг с другом на этом месте -143 процента
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У этих прагма

39 минут назад
Нет ничего. Кроме уставного капитала 10000 и то на бумаге. Брали участок в надежде продать. Как обычно кто из работников Уизо заинтересован, коли спали с феврал Того года
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