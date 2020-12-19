Липецкого врача наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

Ему вручили медаль.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Юрий Васильев награждён медалью «За жертвенное служение».

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- Этой высокой награды врач удостоен решением Центрального Совета Общероссийского общественного движения "Россия Православная" в честь общественного признания и благодарности, за верность Отечеству, большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, - отмечает администрация больницы.

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Награду в присутствии коллег Юрию Васильеву вручил главный врач Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Дмитрий Павлюкевич.

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