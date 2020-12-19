Общество

сегодня, 18:28

Липецкого врача наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

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#коронавирус #врач
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Липецкого врача наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

Ему вручили медаль.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Юрий Васильев награждён медалью «За жертвенное служение».

- Этой высокой награды врач удостоен решением Центрального Совета Общероссийского общественного движения "Россия Православная" в честь общественного признания и благодарности, за верность Отечеству, большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, - отмечает администрация больницы.

Награду в присутствии коллег Юрию Васильеву вручил главный врач Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Дмитрий Павлюкевич. 

Общероссийское общественное движение «Россия Православная» созданно по благословению патриарха 23 года назад, в его составе - ректоры академий и институтов, космонавты, редакторы многих известных изданий, народные артисты России, учёные, писатели, представители силовых структур и общественности.
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#коронавирус #врач
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Комментарии (2)

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Фокс

1 минуту назад
Такие врачи заслуживают не медалек от общественников, а полновесных государственных орденов, действительно "За мужество", ну и вручать награду, какой бы она не была, надо, по крайней мере, не в джинсах. Профанация награждения, учитесь, как за "героизм и заслуги" награждают наших попа-звёзд
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Показуха

26 минут назад
Кому грудь в медалях,кому голова в кустах.
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