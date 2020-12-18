Происшествия

52 минуты назад

Автомобиль «Ниссан» в центре Липецка залило бетоном

8 1482
#бетон #Ниссан
Автомобиль «Ниссан» в центре Липецка залило бетоном

Машина получила механические повреждения.

В Липецке на улице Интернациональной, 5А с высоты нескольких этажей на припаркованный кроссовер «Ниссан» из строительной бадьи вылился бетон.

WhatsApp Image 2020-12-18 at 14.25.30.jpeg+2020-12-18-16.40.02.jpg

По данным GOROD48, в результате инцидента повреждена крыша, лобовое стекло и капот автомобиля.

WhatsApp Image 2020-12-18 at 14.25.29 (1).jpeg+2020-12-18-16.51.01.jpg

- Владелец машины написал заявление в отдел полиции №8, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. По факту инцидента проводится проверка.

WhatsApp Image 2020-12-18 at 14.25.29 (2).jpeg+2020-12-18-16.40.02.jpg
8 1482
#бетон #Ниссан

Комментарии (11)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А причём здесь

3 минуты назад
палицайки? Уголовки нет,сделано это неумышленно.Иди в суд,в гражданском порядке.
ответить

Конституция

6 минут назад
Вот так будем боротся с нарушителями парковки!
ответить

Почетный строитель

17 минут назад
Не стой под стрелой, лопух!
ответить

Нет

18 минут назад
Там тротуара, там заезд в гараж
ответить

Джон Ленин

19 минут назад
Есть машины бронированные, а эта будет бетонированная ....
ответить

А чего тут делал

24 минуты назад
автомобиль и есть ли там стоянка хотя бы временная ?
ответить

)))

28 минут назад
хозяин настолько суров, что даже включил "дворники" для очистки лобового стекла от бетона....)))....Не помогло.
ответить

ничего личного

44 минуты назад
Результат парковки на тротуаре.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области поймали первых ёлочных браконьеров
#ёлка #Новый год
9
В Липецкой области поймали первых ёлочных браконьеров

сегодня, 15:33

Происшествия
Наезд на пешехода записала камера уличного наблюдения
#авария #ДТП
20
Наезд на пешехода записала камера уличного наблюдения

сегодня, 15:16

Происшествия
Пропавшая в Липецке 15-летняя девочка найдена в Москве
#пропавшие без вести
41
Пропавшая в Липецке 15-летняя девочка найдена в Москве

сегодня, 13:48

Происшествия
За предложенную сотруднику ГИБДД взятку водитель получил 2 года условно
#ГИБДД #взятка
5
За предложенную сотруднику ГИБДД взятку водитель получил 2 года условно

сегодня, 13:40

Происшествия
На новом переходе через Плехановский спуск сбит 33-летний мужчина
#авария #ДТП
53
На новом переходе через Плехановский спуск сбит 33-летний мужчина

сегодня, 13:04

Происшествия
Пропавшая девочка вышла на связь с мамой
#пропавшие без вести
25
Пропавшая девочка вышла на связь с мамой

сегодня, 12:42

Происшествия