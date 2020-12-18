Автомобиль «Ниссан» в центре Липецка залило бетоном

Машина получила механические повреждения.

В Липецке на улице Интернациональной, 5А с высоты нескольких этажей на припаркованный кроссовер «Ниссан» из строительной бадьи вылился бетон.По данным GOROD48, в результате инцидента повреждена крыша, лобовое стекло и капот автомобиля.- Владелец машины написал заявление в отдел полиции №8, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. По факту инцидента проводится проверка.