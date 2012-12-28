Общество
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сегодня, 15:07
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
6 июля с перебоями при подаче холодной воды столкнутся жители девяти улиц – «РВК-Липецк» ограничит подачу ресурса для проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения адресу: ул. Шахматная, 7, а также по заявке строительной организации для проведения работ по адресу: пер. Луначарского, сообщили в компании.
Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 12, 14 по улице Крупской, №№ 9, 12 по улице Невского, № 7 по улице Парковой, №№ 5, 5а, 25а, 25/2, 25/3, 26, 27, 27а, 28, 29, 30 по Боевому проезду.
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