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1196
сегодня, 15:07

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

6 июля с перебоями при подаче холодной воды столкнутся жители девяти улиц – «РВК-Липецк» ограничит подачу ресурса для проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения адресу: ул. Шахматная, 7, а также по заявке строительной организации для проведения работ по адресу: пер. Луначарского, сообщили в компании.

С 10:00 холодную воду отключат в домах № 31 по улице Орловской, №№ 23, 25, 26 по улице Шкатова, №№ 1, 3, 5 по улице Кротевича, №№ 2, 2а, 3, 4, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 4, 6а в переулке Луначарского, № 5 в переулке Ушакова, №№ 2, 4 по улице Амурской, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, в частном секторе улицы Шахматной.

Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

6 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 12, 14 по улице Крупской, №№ 9, 12 по улице Невского, № 7 по улице Парковой, №№ 5, 5а, 25а, 25/2, 25/3, 26, 27, 27а, 28, 29, 30 по Боевому проезду.
Отключение воды
отключение света
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