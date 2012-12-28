На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

6 июля с перебоями при подаче холодной воды столкнутся жители девяти улиц – «РВК-Липецк» ограничит подачу ресурса для проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения адресу: ул. Шахматная, 7, а также по заявке строительной организации для проведения работ по адресу: пер. Луначарского, сообщили в компании.

С 10:00 холодную воду отключат в домах № 31 по улице Орловской, №№ 23, 25, 26 по улице Шкатова, №№ 1, 3, 5 по улице Кротевича, №№ 2, 2а, 3, 4, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 4, 6а в переулке Луначарского, № 5 в переулке Ушакова, №№ 2, 4 по улице Амурской, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, в частном секторе улицы Шахматной.Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.6 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 12, 14 по улице Крупской, №№ 9, 12 по улице Невского, № 7 по улице Парковой, №№ 5, 5а, 25а, 25/2, 25/3, 26, 27, 27а, 28, 29, 30 по Боевому проезду.