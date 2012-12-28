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Погода в Липецке
678
сегодня, 17:00
3

В Липецкой области дожди и до +27

Температура придет к климатической норме.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием отступающего на север циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры составят 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, ночью 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, при грозе местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14, днем – от +22 до +27.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.

День 6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.
Погода
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Комментарии (3)

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Александр Н.
сегодня, 17:54
Людям не угодишь,то жарко,то холодно.
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Лена
сегодня, 17:20
19-20 градусов это не моя норма,40 и выше,это норма.
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Бабка Первая
сегодня, 17:19
Ну ладно: плюс двадцать пять пусть будет))
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