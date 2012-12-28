В Липецкой области дожди и до +27

Температура придет к климатической норме.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием отступающего на север циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры составят 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, ночью 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, при грозе местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14, днем – от +22 до +27.В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.День 6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.