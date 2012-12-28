Ельчанин нашёл чужой кошелёк, теперь ему грозит до 2-х лет лишения свободы

Классика уголовного жанра, которую почему-то то и дело забывают обыватели.

44-летний житель Ельца попал под уголовное дело после того, как нашёл чужой кошелёк в салоне автобуса.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию обратилась 57-летняя женщина, которая рассказала, что обронила кошелёк в общественном транспорте, обнаружила пропажу дома, вычислила автобус и вернулась обратно. Бумажник лежал в салоне, но оказался пустым, пропажа составила 5 тысяч рублей.По камерам видеонаблюдения установить личность человека, присвоившего деньги не составило труда. Теперь против предприимчивого ельчанина, который был убеждён, что не совершает ничего плохого, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Предусматривающей до 2-х лет лишения свободы.Полиция ещё раз предупредила липчан. «Если вы нашли чужое имущество — например, мобильный телефон, кошелек или банковскую карту, - необходимо принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции, сотрудники которого окажут содействие для возврата имущества законному владельцу. Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности», – говорится в сообщении УМВД.По современным законам, посадили бы даже сказочную Муху-Цокотуху, которая на базаре «денежку нашла» и сразу решила прогулять их вместе с товарищами.