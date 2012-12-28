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Происшествия
Ельчанин нашёл чужой кошелёк, теперь ему грозит до 2-х лет лишения свободы
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515
сегодня, 09:11
7

Ельчанин нашёл чужой кошелёк, теперь ему грозит до 2-х лет лишения свободы

Классика уголовного жанра, которую почему-то то и дело забывают обыватели.

44-летний житель Ельца попал под уголовное дело после того, как нашёл чужой кошелёк в салоне автобуса.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию обратилась 57-летняя женщина, которая рассказала, что обронила кошелёк в общественном транспорте, обнаружила пропажу дома, вычислила автобус и вернулась обратно. Бумажник лежал в салоне, но оказался пустым, пропажа составила 5 тысяч рублей.

По камерам видеонаблюдения установить личность человека, присвоившего деньги не составило труда. Теперь против предприимчивого ельчанина, который был убеждён, что не совершает ничего плохого, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Предусматривающей до 2-х лет лишения свободы.

Полиция ещё раз предупредила липчан. «Если вы нашли чужое имущество — например, мобильный телефон, кошелек или банковскую карту, - необходимо принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции, сотрудники которого окажут содействие для возврата имущества законному владельцу. Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности», – говорится в сообщении УМВД.

По современным законам, посадили бы даже сказочную Муху-Цокотуху, которая на базаре «денежку нашла» и сразу решила прогулять их вместе с товарищами.
Кража
нашёл кошелёк
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Комментарии (7)

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14 минут назад
Честно заработанное оборонить невозможно.
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Дед Мазай
сегодня, 10:58
Развеиваю мифы , классика жанра , брать можно только наличку и фэйсом не светите , вот таких быстро ищат , а вот кто на самосвалах мусор высыпает во дворах слабо найти или просто не хотят ...
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Андрей
сегодня, 10:50
В детстве, это семидесятые - начало восьмидесятых, на нерегулярной основе находил денюжки. Самое большое это полтинник с Лениным и "сизый" четвертак. А если позвонить за две копейки, так надо было просто походить вокруг телефонной будки, ну и на мороженое себе насобираешь или на спинки минтая. Это я на какой срок навспоминал))
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Nevermore
сегодня, 10:37
"необходимо принять все меры для возврата его владельцу". Да-да. Нашел кошелёк с мелочью и картами, установил владельца, передал ему, а тот заявляет, что в кошельке было 100500 наличкой и ты их украл. Доказывай потом, что ты не верблюд...
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Animal planet.
11 минут назад
А зачем кого то искать? Не нужно ничего подбирать,а если уж взял,отнеси в полицию,в ближайшее отделение.
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Брат
сегодня, 10:15
Раз уж так, то предупреждающие таблички с нормами "современных законов" необходимо развешивать по всему салону автобусов.
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Фокс
сегодня, 09:34
ч. 1 ст. 158 УК РФ - тайное хищение чужого имущества: т.е. преступник планирует своё деяние в тайне от собственника имущества. Как можно сваливать щипача и обычного человека, нашедшего кошелёк, в одну статью УК?
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