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586
05.07.2026 13:17
2
Ракетная опасность миновала
Небо снова чистое.
На территории Липецкой области объявлен отбой ракетной опасности.
Красный уровень, связанный с атакой смертоносных ракет, в течение суток объявляли в регионе уже два раза.
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Комментарии (2)
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Савелий
05.07.2026 14:37
Ну так включайте мобильный интернет!
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Девятый
05.07.2026 18:42
И телек тоже...
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Комментарии (2)