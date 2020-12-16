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Полицейские и оперативники ФСБ нашли дом набитый нелегальным спиртным

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#алкоголь
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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции  УМВД России по Липецкой области совместно с УФСБ России по Липецкой области в доме на улице Лебедянской в Липецке обнаружен склад немаркированной алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, владелец дома торговал этим алкоголем. 

В ходе проведения следственных действий  из оборота изъята немаркированная алкогольная продукция на сумму около 100 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
1 582
#алкоголь

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35 минут назад
Фсб нелегальным алкоголем занимается?
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