32 минуты назад
В Липецкой области снег прекратится, ночью до -11
В ближайшие трое суток на территорию Липецкой области зайдут теплые воздушные массы, потеплеет, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-5 градусов мороза, что на 2-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, туман, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.
День 16 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 33 градуса мороза.
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