В Липецкой области снег прекратится, ночью до -11

В ближайшие трое суток на территорию Липецкой области зайдут теплые воздушные массы, потеплеет, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-5 градусов мороза, что на 2-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, туман, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.



День 16 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 33 градуса мороза.

