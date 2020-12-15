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Автобус сбил женщину на пешеходном переходе через улицу Терешковой

21 2432
#ДТП #автобус
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Автобус сбил женщину на пешеходном переходе через улицу Терешковой

Утром в Липецке на улице Терешковой напротив дома №10 автобус «Мерседес» сбил женщину.

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Пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автобуса, следовавшего от железнодорожного вокзала по маршруту №317, не успел затормозить, попытался уйти от наезда, но безуспешно. Автобус занесло во время маневра, из-за чего он задел дерево и перегородил движение по улице Терешковой в сторону вокзала.

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После столкновения женщина лежала на проезжей части в ожидании  «скорой помощи». Прохожие помогли врачам положить ее на носилки.

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- 69-летняя женщина с тяжелыми травмами была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Также в пресс-службе ведомства дополнили, что в связи с погодными условиями ГИБДД призывает быть внимательными всех участников дорожного движения. Из-за выпавшего снега тормозной путь транспортных средств увеличивается, поэтому пешеходам перед выходом на проезжую часть стоит убедиться в своей безопасности.
21 2432
#ДТП #автобус
3

Комментарии (21)

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48

11 минут назад
Достали экономисты, у вас с математикой как? До светофора не менее 100 метров. Для пожилых людей это приличное расстояние
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Оленька

11 минут назад
Пешегоды ни хрена не понимают, что месиво на дороге и машину трудно остановить, выскакивают на дорогу, как будто бессмертные
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1

13 минут назад
Сколько лет этому хламу? Ни абс, ни ограничителя...
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Житель

18 минут назад
Причём тут пешеходов предупреждать ,что скользко- об этом должен знать в первую очередь Водитель,а не пешеход и соблюдать скоростной режим и быть внимательным! А то на пешеходов тут накинулись- пешеход шёл по переходу по правилам
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Да!

25 минут назад
Артем, у тебя много, вечно правый пешеход на дорогу смотри, машины стоят иди, едут стой, что тут сложного?
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Достали экономисты

28 минут назад
житель города, там есть светафор на перекрёстке, боитесь десять метров лишних пройти
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ВЕРБЛЮДОЛАМА

30 минут назад
житель города, А лучше каждые десять метров . И встанут все . Гарантию даю, что Вы не водитель . Чем болеете ?
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

31 минуту назад
Вот и результат, нет, это ВОДИТЕЛЬ этого не понимает.
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ВЕРБЛЮДОЛАМА

34 минуты назад
Люди, почему то, каждый раз долго привыкают к новым погодным условиям . Эти самые условия приходят внезапно и никого не спрашивают, а вот с " человеком разумным " всё как то сложнее . Жизнь сама по себе может преподнести кучу неприятностей и проблем, а тут мы их сами как будто призываем . Люди делятся на три типа . На тех до кого доходит через голову ( я о мыслительных процессах, на всякий случай ), через боль или тех до кого вообще никак и никогда . Обращаюсь сейчас к пешеходам, хорошо бы отдел пропаганды ГИБДД именно с таким же обращением выступил в местных СМИ, ибо считаю, что я прав, в данной ситуации .Переходя дорогу, будь то светофор, или нерегулируемый переход, всегда помните, юридически вы правы, но это закон последствий . Наказания и компенсации . А вот законы физики, есть - законы прямого действия . Это боль, увечья, смерть, горе и моральные страдания . Пусть вы трижды правы, но вам какая чаша весов интереснее, моральное удовлетворение или ужин дома в кругу семьи .
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Егор

35 минут назад
Слишком много маршрутов на 500 000 тыс городок при этом многие маршруты сильно дублируют друг друга маршрутов должно быть раз в 10 меньше но схемы их должны быть изменены минимум дублирования друг с другом но маленький иэинтервал 3-5 мин в позднее время не более 10 мин.
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