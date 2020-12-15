Автобус сбил женщину на пешеходном переходе через улицу Терешковой

Утром в Липецке на улице Терешковой напротив дома №10 автобус «Мерседес» сбил женщину.

Пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автобуса, следовавшего от железнодорожного вокзала по маршруту №317, не успел затормозить, попытался уйти от наезда, но безуспешно. Автобус занесло во время маневра, из-за чего он задел дерево и перегородил движение по улице Терешковой в сторону вокзала.После столкновения женщина лежала на проезжей части в ожидании «скорой помощи». Прохожие помогли врачам положить ее на носилки.- 69-летняя женщина с тяжелыми травмами была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Также в пресс-службе ведомства дополнили, что в связи с погодными условиями ГИБДД призывает быть внимательными всех участников дорожного движения. Из-за выпавшего снега тормозной путь транспортных средств увеличивается, поэтому пешеходам перед выходом на проезжую часть стоит убедиться в своей безопасности.