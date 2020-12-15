Происшествия

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Два грузовика столкнулись на трассе Орел-Тамбов

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#авария #ДТП
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Два грузовика столкнулись на трассе Орел-Тамбов

В аварии погиб один человек.

Утром 15 декабря на 198-м километре трассы Орел-Тамбов у деревни Аксенкино Елецкого района столкнулись два грузовика.

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В аварии один человек погиб, и один получил травмы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ограничений движения на трассе нет. В причинах столкновения разбираются сотрудники ГИБДД.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.


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#авария #ДТП
1

Комментарии (1)

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н-дя

55 минут назад
Вот и декабрьнуло....
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