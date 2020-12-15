Происшествия
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Два грузовика столкнулись на трассе Орел-Тамбов
В аварии погиб один человек.
Утром 15 декабря на 198-м километре трассы Орел-Тамбов у деревни Аксенкино Елецкого района столкнулись два грузовика.
В аварии один человек погиб, и один получил травмы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ограничений движения на трассе нет. В причинах столкновения разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
В аварии один человек погиб, и один получил травмы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ограничений движения на трассе нет. В причинах столкновения разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
н-дя