Два грузовика столкнулись на трассе Орел-Тамбов

В аварии погиб один человек.

Утром 15 декабря на 198-м километре трассы Орел-Тамбов у деревни Аксенкино Елецкого района столкнулись два грузовика.В аварии один человек погиб, и один получил травмы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ограничений движения на трассе нет. В причинах столкновения разбираются сотрудники ГИБДД.