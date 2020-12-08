На карантин отправили пять детских садов

Полностью закрыты и три школы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 8 декабря, в нашем регионе полностью закрыты на карантин по ОРВИ три школы: в Становлянском, Чаплыгинском и Хлевенском районах. В общей сложности в них учится 1191 ребёнок.



Кроме того, частичный карантин охватил 145 классов в 37 школах Липецкой области. На дистанционное обучение в них переведены 2575 человек. То есть всего вместе с учениками полностью закрытых школ дистанционно учатся 3766 детей.



Закрыты на карантин и 5 детских садов: по два дошкольных учреждения отправили на карантин в Задонском и Чаплыгинском районах и один садик закрыт в Краснинском районе. Всего дома остаются 412 дошколят.