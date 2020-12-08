В России
26 минут назад
Меры поддержки системообразующих предприятий продлят на 2021 год
Правительство продлит программу адресной поддержки системообразующих компаний на 2021 год. Такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину. Это означает, что компании, которые окажутся в сложной ситуации из-за пандемии, смогут и дальше получать антикризисные субсидии, отсрочки по уплате налогов и госгарантии.
Кроме того, первый вице-премьер поручил дополнить перечень системообразующих предприяий отраслью организации мероприятий и выставок, а также деятельностью в сфере научных исследований.
«Известия» направили запросы в системообразующие компании с просьбой оценить нововведения. Оперативно ответили только в IKEA. В компании заявили, что приветствуют новые меры господдержки, а также отметили, что для них крайне важно быть надежной составляющей экономики России в сложный период. Впрочем, за адресной помощью к правительству IKEA еще не обращалась, добавили там.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что как минимум сто системообразующих компаний оказались в зоне серьезного риска из–за пандемии.
Кроме того, первый вице-премьер поручил дополнить перечень системообразующих предприяий отраслью организации мероприятий и выставок, а также деятельностью в сфере научных исследований.
«Известия» направили запросы в системообразующие компании с просьбой оценить нововведения. Оперативно ответили только в IKEA. В компании заявили, что приветствуют новые меры господдержки, а также отметили, что для них крайне важно быть надежной составляющей экономики России в сложный период. Впрочем, за адресной помощью к правительству IKEA еще не обращалась, добавили там.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что как минимум сто системообразующих компаний оказались в зоне серьезного риска из–за пандемии.