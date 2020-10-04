Общество

57 минут назад

616 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой област

4 774
#коронавирус #статистика
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616 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой област

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6275 случаев новой коронавирусной инфекции, 5494 человека выздоровели, 46 человек умерли. 735 — на лечении.

За минувшие сутки четыре человека в регионе завершили лечение, сообщает оперативный штаб Липецкой области.

4 ноября, по состоянию на 13.00, в больницах находятся 616 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 484 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 119 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 44 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк - 9
г. Елец - 5
Грязинский район - 5
Данковский район - 1
Задонский район - 2
Лев-Толстовский район - 1
Липецкий район - 1
Тербунский район - 11
Усманский район - 1
Хлевенский район - 6
Чаплыгинский район - 2

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6275 случаев новой коронавирусной инфекции, 5494 человека выздоровели, 46 человек умерли. 735 — на лечении.
4 774
#коронавирус #статистика
2

Комментарии (4)

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Житель

12 минут назад
А почему не говорят что не возможно дозвониться на 8, что очереди из машин скорой по 20 штук стоят
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???

15 минут назад
Почему не пишете, что главврача инфекционки сняли? Должность ей дали, конечно. Но признали, что смерти в инфекционке - на её совести. Разогнала хороших врачей, остались одни лизуны.
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кого обманываем?

26 минут назад
Дааа, ессстественно! Только на бумаге и в СМИ у нас все отлично. А по факту....Интересно сколько больных ""простой пневмонией" ?
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Дааа

44 минуты назад
Получают лечение на дому 119 пациентов с лёгкой формой COVID-19. А чё так мало? Остальные без теста с диагнозом ОРВИ?
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