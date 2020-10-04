57 минут назад
616 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой област
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6275 случаев новой коронавирусной инфекции, 5494 человека выздоровели, 46 человек умерли. 735 — на лечении.
4 ноября, по состоянию на 13.00, в больницах находятся 616 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 484 человека с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 119 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 44 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 9
г. Елец - 5
Грязинский район - 5
Данковский район - 1
Задонский район - 2
Лев-Толстовский район - 1
Липецкий район - 1
Тербунский район - 11
Усманский район - 1
Хлевенский район - 6
Чаплыгинский район - 2
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6275 случаев новой коронавирусной инфекции, 5494 человека выздоровели, 46 человек умерли. 735 — на лечении.
Житель
???
кого обманываем?
Дааа