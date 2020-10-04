616 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой област

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6275 случаев новой коронавирусной инфекции, 5494 человека выздоровели, 46 человек умерли. 735 — на лечении.

За минувшие сутки четыре человека в регионе завершили лечение, сообщает оперативный штаб Липецкой области.



4 ноября, по состоянию на 13.00, в больницах находятся 616 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 484 человека с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 119 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 44 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 9

г. Елец - 5

Грязинский район - 5

Данковский район - 1

Задонский район - 2

Лев-Толстовский район - 1

Липецкий район - 1

Тербунский район - 11

Усманский район - 1

Хлевенский район - 6

Чаплыгинский район - 2



Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6275 случаев новой коронавирусной инфекции, 5494 человека выздоровели, 46 человек умерли. 735 — на лечении.

