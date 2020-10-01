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НЛМК приглашает школьников поучаствовать в «Металлургической смене»

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#образование
НЛМК приглашает школьников поучаствовать в «Металлургической смене»

Новолипецкий металлургический комбинат приглашает школьников в новом учебном году стать участниками образовательной программы «Металлургическая смена». Она организована в партнерстве с Центром поддержки одаренных детей «Стратегия» и поможет ребятам выбрать направления для обучения по металлургическим специальностям после окончания школы. 

Как сообщает ПАО «НЛМК», для учащихся 8-11-х классов проведут профориентационный тренинг. Ребят ждут углубленные занятия по предметам естественно-математического профиля, встречи с представителями металлургических профессий, мастер-классы от преподавателей ведущих вузов России, возможность провести исследовательские работы в Лаборатории материаловедения НЛМК и многое другое. По итогам обучения школьники защитят собственные проекты, получат опыт работы в команде и отработают навыки публичных выступлений.   

С 21 октября по 2 ноября и с 19 ноября по 1 декабря пройдут две металлургические смены по адресу: Липецк, ул. 40 лет Октября, 39а. По окончании тренингов каждого участника ждут подарки от НЛМК.   

Обучение, питание и проживание участников программы будут бесплатными. Чтобы присоединиться к «Металлургической смене», необходимо до 9 октября зарегистрироваться по ссылке, решить кейс и подготовить эссе. Подробности участия также можно узнать по телефону 44-52-11 (Александра Зубцова).   
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#образование

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