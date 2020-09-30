В России
49 минут назад
Какие законы вступают в силу в октябре
Что изменится в жизни россиян в октябре
Нововведения в российское законодательство, вступающие в силу с октября 2020 года, опубликованы 30 сентября на сайте Государственной Думы РФ, передает Газета.ру.
1. Переплату по налогу можно будет зачесть для любого другого налога
Законом отменяется ограничение, по которому переплату по налогу разрешается зачесть только в счет налога того же вида: федерального, регионального или местного. Теперь разрешен зачет переплаты по федеральному налогу в счет уплаты региональных и местных налогов и наоборот. Это касается также пеней и штрафов.
2. Страхование вкладов
C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.
Максимальная сумма возмещения для этих категорий будет аналогична действующей для физлиц: 1,4 млн рублей. Но если страховой случай касается получения наследства, продажи недвижимости или иного имущества, которое находилось на банковском счете в момент отзыва лицензии у кредитной организации, сумма страхового возмещения увеличивается до 10 млн рублей.
3. Социальные выплаты на карту «Мир»
С 1 октября только на карты «Мир» будут зачислять:
пенсии и другие соцвыплаты из ПФР;
выплаты, установленные Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком;
пособие по безработице;
ежемесячную выплату на третьего ребенка или последующих детей до трех лет, если она есть в вашем регионе;
ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет;
выплаты за воздействие радиации.
Ранее Вячеслав Володин отмечал, что «средства граждан будут защищены, потому что это национальная платежная система. Таких гарантий (другие) платежные системы не дают – ни Visa, ни MasterCard, когда им начинают вкручивать поручения со стороны Госдепа и других ведомств».
4. Электронные документы
С 1 октября начнется эксперимент по ведению связанных с работой электронных документов через систему «Работа в России». Принять участие в эксперименте смогут любые работодатели и соискатели.
Цель эксперимента – создать условия для расширения практики использования электронных документов в общем обороте бумаг, связанных с работой, и предоставить работодателям и их сотрудникам дополнительные возможности по использованию таких электронных документов. На этом этапе работодатели самостоятельно определят, какие документы переводить в электронный формат. Эксперимент продлится до конца мая следующего года.
5. Выплаты военным и не только
В новом месяце в соответствии с несколькими указами президента и постановлениями правительства на 3% будут увеличены выплаты военнослужащим, федеральным гражданским служащим и сотрудникам федеральных государственных органов, которые не являются госслужащими. В частности, повышение выплат коснется дипломатических работников МИД РФ, диппредставительств и консульских учреждений, гражданского персонала воинских частей и так далее.
6. Маркировка товаров
С 1 октября вводится обязательная маркировка для духов и туалетной воды. а также фотоаппаратов, фотовспышек.
7. Защита авторских прав в приложениях
Роскомнадзор будет направлять уведомление о нарушении владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, нарушающее авторские и смежные права. В течение одного рабочего дня владелец ресурса должен проинформировать об этом владельца программного приложения.
Владелец приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав в течение одного рабочего дня. Иначе доступ к приложению-нарушителю ограничит владелец информресурса.
1. Переплату по налогу можно будет зачесть для любого другого налога
Законом отменяется ограничение, по которому переплату по налогу разрешается зачесть только в счет налога того же вида: федерального, регионального или местного. Теперь разрешен зачет переплаты по федеральному налогу в счет уплаты региональных и местных налогов и наоборот. Это касается также пеней и штрафов.
2. Страхование вкладов
C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.
Максимальная сумма возмещения для этих категорий будет аналогична действующей для физлиц: 1,4 млн рублей. Но если страховой случай касается получения наследства, продажи недвижимости или иного имущества, которое находилось на банковском счете в момент отзыва лицензии у кредитной организации, сумма страхового возмещения увеличивается до 10 млн рублей.
3. Социальные выплаты на карту «Мир»
С 1 октября только на карты «Мир» будут зачислять:
пенсии и другие соцвыплаты из ПФР;
выплаты, установленные Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком;
пособие по безработице;
ежемесячную выплату на третьего ребенка или последующих детей до трех лет, если она есть в вашем регионе;
ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет;
выплаты за воздействие радиации.
Ранее Вячеслав Володин отмечал, что «средства граждан будут защищены, потому что это национальная платежная система. Таких гарантий (другие) платежные системы не дают – ни Visa, ни MasterCard, когда им начинают вкручивать поручения со стороны Госдепа и других ведомств».
4. Электронные документы
С 1 октября начнется эксперимент по ведению связанных с работой электронных документов через систему «Работа в России». Принять участие в эксперименте смогут любые работодатели и соискатели.
Цель эксперимента – создать условия для расширения практики использования электронных документов в общем обороте бумаг, связанных с работой, и предоставить работодателям и их сотрудникам дополнительные возможности по использованию таких электронных документов. На этом этапе работодатели самостоятельно определят, какие документы переводить в электронный формат. Эксперимент продлится до конца мая следующего года.
5. Выплаты военным и не только
В новом месяце в соответствии с несколькими указами президента и постановлениями правительства на 3% будут увеличены выплаты военнослужащим, федеральным гражданским служащим и сотрудникам федеральных государственных органов, которые не являются госслужащими. В частности, повышение выплат коснется дипломатических работников МИД РФ, диппредставительств и консульских учреждений, гражданского персонала воинских частей и так далее.
6. Маркировка товаров
С 1 октября вводится обязательная маркировка для духов и туалетной воды. а также фотоаппаратов, фотовспышек.
7. Защита авторских прав в приложениях
Роскомнадзор будет направлять уведомление о нарушении владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, нарушающее авторские и смежные права. В течение одного рабочего дня владелец ресурса должен проинформировать об этом владельца программного приложения.
Владелец приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав в течение одного рабочего дня. Иначе доступ к приложению-нарушителю ограничит владелец информресурса.