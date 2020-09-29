Бизнес

сегодня, 16:46

Перезагрузка по-японски!

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Перезагрузка по-японски!

Коронавирусная пандемия стала настоящим испытанием на прочность для бизнеса. Пока предприниматели ищут решения - компания Mitsubishi Motors занялась апгрейдом своих дилерских центров по всей России. Обновленный автосалон - теперь и в Липецке.

Символизируя мощь и решительность, надежность и стиль. Черный, белый и красный - такие цвета теперь создают интерьер и настроение дилерского центра МЦ ЛИПЕЦК.

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Александр Цверкунов, Генеральный директор МЦ Липецк: «Наш дилерский центр в Липецке станет образцом обновленного имиджа бренда в регионе. В общей сложности уже более 10 000 клиентов приобрели новые автомобили в МЦ Липецк. Мы продолжаем развиваться для того, чтобы число счастливых и лояльных клиентов, по достоинству оценивших качество наших сервисных услуг, постоянно росло».

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На торжественном открытии презентовали и новый автомобиль Outlander Black Edition. По-японски надежный внедорожник получил СПЕЦверсию для России.

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ДЦ МЦ Липецк приглашает всех ценителей и поклонников марки и представляет всю модельную линейку автомобилей бренда Mitsubishi. Наши клиенты могут приобрести здесь оригинальные запасные части и аксессуары Mitsubishi, желающим предлагаются услуги trade-in, кредитования и автострахования.

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Центр оснащен ультрасовременным оборудованием и оказывает полный спектр услуг: техническое обслуживание автомобилей, гарантийные и послегарантийные работы, диагностика, все виды работ по ремонту двигателя, ходовой и электрической частей автомобиля, установка дополнительного оборудования и малярно-кузовные работы. 

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Ждем Вас ежедневно по адресу: г. Липецк, пл. Танкистов, 1А, с 08.00 до 21.00

Телефон: 8(4742)78-00-00

Сайт: mitsubishi-lipetsk.ru

PR

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