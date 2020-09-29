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сегодня, 16:42

Россияне начали скупать лимоны и маски

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#маски #коронавирус
Россияне начали скупать лимоны и маски

Спрос на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон в России резко повысился — более чем на треть в сентябре по сравнению с августом. 

Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия»

Компания проанализировала спрос граждан на самые популярные товары в сентябре: компания обрабатывала в день по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс страны. Так, с 1 по 27 сентября по сравнению с аналогичными числами августа количество покупок медицинских масок в России резко подскочило — на 37%, продажи перчаток тоже увеличились — на 47%. 

Также граждане запасались имбирем и лимоном — число покупок выросло на 85% и 71% соответственно. Хотя при реализации антисептиков специалисты компании не зафиксировали подобной динамики: число покупок снизилось на 17%. В беседе с «Известиями» аналитики «Платформы ОФД» отметили, что с весны фиксируют регулярный и цикличный характер закупок средств индивидуальной защиты (СИЗ). Как правило, россияне активно приобретают маски и перчатки в моменты получения аванса, а затем и заработной платы: то есть в начале и середине месяца. 

При этом крупнейшие интернет-магазины — Wildberries и Ozon — увидели рост спроса на одноразовые маски свыше 100%, сообщал ранее РБК. Многоразовые маски на неделе с 21 по 27 сентября заказывали на 48% чаще, спрос на перчатки увеличился на 78%, а на кожные антисептики — на 61%. 

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина сказала «Известиям», что повышение спроса на маски и перчатки может быть связано прежде всего с тем, что власти вновь начали вводить ограничительные меры. 

Торговые сети в свою очередь стали фиксировать рост продаж имбиря и чеснока, хотя ажиотажного спроса на эти товары пока нет, сказал «Известиям» председатель правления экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он подчеркнул, что это связано с сезонной заболеваемостью, которая этой осенью совпадает с ростом числа инфицированных коронавирусом. 
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#маски #коронавирус

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