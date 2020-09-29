Спорт

сегодня, 13:17

«Самсон» из Ельца быстрее всех передвинул 7-тонный грузовик в Туле

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#силовой экстрим #Александр Кузтмин #стронгмэн
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Наш земляк выиграл турнир по силовому экстриму, посвященный дню рождения соседнего города.

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Елецкий богатырь Александр Кузьмин стал победителем традиционного турнира «Сила Тулы».

Соревнования по силовому экстриму с 2003 года проводят в День города Тулы, они являются частью праздника. В этом году из-за пандемии были опасения их отмены, но в итоге горожан вышли порадовать семеро спортсменов, представлявшие пять регионов страны.

Как рассказал GOROD48 сам Александр Кузьмин, который выступает под псевдонимом «Самсон», в Тулу он приехал с травмой бицепса левой руки, поэтому не ставил задачи победить во что бы то ни стало.  Из-за травмы в первом упражнении – жиме викингов (подъеме металлической трубы от земли на количество повторений) он занял лишь 3-е место среди всех участников.

Но затем у Самсона открылось второе дыхание. Он выиграл все три оставшиеся дисциплины, в том числе самую зрелищную - перемещение 7-тонного автомобиля. Так же нашему земляку не нашлось равных в лестнице силы – подъему по ступенькам с двумя гантелями— сначала по 170 кг, потом по 200 и 220 кг – и эстафете, которая включала в себя проход с 320-килограммовым коромыслом и кантовку 350-килограммовой шины.

В итоге Кузьмин получил приз за 1-е место, а на второй и третьей ступенях оказались местные тульские силачи – соответственно Василий Бордюженко и Виталий Жданов. Вне призовой тройки остались представители Москвы, Орла, Владимира и Новомосковска, хотя и их силе остаётся только удивляться.

Любопытно, что в Туле выступали и… девушки. Пять спортсменок, которых язык не повернётся назвать слабым полом, выполнили все те же упражнения лишь с немного облегчёнными весами. В итоге турнир этих «валькирий» выиграла Ольга Яремюк из Богородицка Тульской области.

Александр Кузьмин – один из наиболее известных стронгмэнов Липецкой области и России. Победитель и призёр многочисленных турниров. В 2019 году вошёл в тройку сильнейших людей планеты, выиграв «бронзу» чемпионата мира по силовому экстриму в Красноярске. Свою карьеру начинал с работы грузчиком. 
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#силовой экстрим #Александр Кузтмин #стронгмэн
2

Комментарии (4)

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сегодня, 18:11
Надо присвоить ему звание Заслуженного мастера спорта липецкой области , за подписями Артамонова и Уваркиной и печатью от Маринина.
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вот диво

сегодня, 14:57
шел бы лучше на карьер руду таскать за место БЕЛАЗа,хоть прок был бы от него тогда
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1

сегодня, 14:10
блин, 21 век на дворе, технологии и все такое. Главное сейчас интеллект, вот и похрен
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блин

сегодня, 13:45
ни одного коментария, всем похрен))
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