36 минут назад
«Липецк для питона – верная смерть»
Специалисты зоопарка развеяли опасения жителей района ЛТЗ. Те, после известия о выпущенном на берегу питоне, стали опасаться нападения экзотического вещдока. Змею украли, продали, поиграли и выбросили где-то в районе пляжа поселка Тракторостроителей.
- Вообще, климат Липецка для тигрового питона смертельно опасен. Эти змеи обитают в Юго-Восточной Азии, где совершенно иная погода. Там жарко и влажно, даже при смене сезонов нет резкого перепада температур. Климат Липецка такой стабильностью не отличается, - отметили в зоопарке. – Даже если мы возьмем в учет то, что в мае и летом у нас было жарко, все равно эти условия для питона крайне неблагоприятны.
Известно, что украденному питону было два-три дня от роду. «В таком возрасте он 100%-но не выжил», говорят в зоопарке.
Если все же случилось чудо, и новорожденный питон сумел выжить на пляже района ЛТЗ, то змея представляет опасность.
- Конечно, людей питон не ест. В условиях дикой природы змея может съесть, к примеру, собаку или кошку. На людей питон не охотится, - заверили в зоопарке. – Другое дело, если питон испугается человека. Тогда он может обороняться – укусить или придушить. Поэтому, если вы встретили питона, не подходите к нему, затаитесь, медленно и аккуратно отступайте назад.
Даже если питон выжил, то осеннее похолодание змея не перенесет, и приключения питона в Липецке завершатся с первыми морозами.
Фото: http://zoo48.ru/
Стержень
12 oz. Mouse
гостья
Гость
Animal planet.
О бедном питоне замолвите слово
Барханный котик