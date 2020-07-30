Общество

36 минут назад

«Липецк для питона – верная смерть»

7 814
#питон #кража
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«Липецк для питона – верная смерть»

Специалисты зоопарка развеяли опасения жителей района ЛТЗ. Те, после известия о выпущенном на берегу питоне, стали опасаться нападения экзотического вещдока. Змею украли, продали, поиграли и выбросили где-то в районе пляжа поселка Тракторостроителей.

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В понедельник Левобережный районный суд начал рассматривать уголовное дело о краже питона. Липчанин, у которого украли необычного питомца, рассказал, что его тигрового питона в мае новые владельцы выбросили в районе пляжа поселка Тракторостроителей. Такие новости не на шутку обеспокоили жителей района. Так, депутат Андрей Трофименков даже направил обращение в прокуратуру Липецкой области. Но представляет ли тигровый питон реальную опасность для липчан? Специалисты акватеррариума липецкого зоопарка в этом сильно сомневаются.

- Вообще, климат Липецка для тигрового питона смертельно опасен. Эти змеи обитают в Юго-Восточной Азии, где совершенно иная погода. Там жарко и влажно, даже при смене сезонов нет резкого перепада температур. Климат Липецка такой стабильностью не отличается, - отметили в зоопарке. – Даже если мы возьмем в учет то, что в мае и летом у нас было жарко, все равно эти условия для питона крайне неблагоприятны.

Известно, что украденному питону было два-три дня от роду. «В таком возрасте он 100%-но не выжил», говорят в зоопарке.

Если все же случилось чудо, и новорожденный питон сумел выжить на пляже района ЛТЗ, то змея представляет опасность.

- Конечно, людей питон не ест. В условиях дикой природы змея может съесть, к примеру, собаку или кошку. На людей питон не охотится, - заверили в зоопарке. – Другое дело, если питон испугается человека. Тогда он может обороняться – укусить или придушить. Поэтому, если вы встретили питона, не подходите к нему, затаитесь, медленно и аккуратно отступайте назад.

Даже если питон выжил, то осеннее похолодание змея не перенесет, и приключения питона в Липецке завершатся с первыми морозами.

Фото: http://zoo48.ru/

7 814
#питон #кража
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Комментарии (7)

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Стержень

7 минут назад
Какая-нибудь рсп для плотских утех припрячет
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12 oz. Mouse

8 минут назад
и не только для питона..
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гостья

9 минут назад
питона жалко....
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Гость

14 минут назад
Жалко животину, лучше какого нибудь депутата выбросили!
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Animal planet.

17 минут назад
В этой истории,урод на уроде,и уродом погоняет. Жалко только питона.
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О бедном питоне замолвите слово

19 минут назад
Что-то хронология не складывается. Он у чувака жил, потом его сперла пронырливая девица и перепродала. А питону при этом было два дня?
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Барханный котик

23 минуты назад
на пляже его выпустить, пусть живет...gps датчик только установить, чтобы перед зимой поймать. Пусть побудет свободным.
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