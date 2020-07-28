Общество
53 минуты назад
Мэрия обратилась в суд для сноса недостроенного здания на улице Шуминского
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Мэрия готовит снос одного из самых известных липецких долгостроев - трёхэтажной «коробки» у дома №10 по улице Шуминского.
Как сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры, здание решено снести из-за того, что оно портит облик района, и представляет опасность - в него могут попасть дети.
- Для сноса необходимы проект и разрешение. Эти документы выдаются на основании судебного решения, поэтому сейчас мы обратились в арбитражный суд Липецкой области, - пояснила председатель департамента Виктория Катасонова.
Иск департамент подал ко «Второму городскому жилищному управлению». Это предприятие является правопреемником ЖКП №6, арендовавшего участок, на котором и появилось здание.
- Мы полагаем, что суд вынесет решение уже во второй половине августа. Если наши требования удовлетворят, объект будет снесен по истечении двух месяцев со дня вступления в силу решения суда, - отметила Виктория Катасонова.
Напомним, что решение сносе здания 30 июня во время объезда города приняла мэр Евгения Уваркина.
- Для сноса необходимы проект и разрешение. Эти документы выдаются на основании судебного решения, поэтому сейчас мы обратились в арбитражный суд Липецкой области, - пояснила председатель департамента Виктория Катасонова.
Иск департамент подал ко «Второму городскому жилищному управлению». Это предприятие является правопреемником ЖКП №6, арендовавшего участок, на котором и появилось здание.
- Мы полагаем, что суд вынесет решение уже во второй половине августа. Если наши требования удовлетворят, объект будет снесен по истечении двух месяцев со дня вступления в силу решения суда, - отметила Виктория Катасонова.
Напомним, что решение сносе здания 30 июня во время объезда города приняла мэр Евгения Уваркина.
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Артём