Происшествия

сегодня, 09:19

Супруги-пенсионеры сгорели в своём доме

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#пожар #МЧС
5
Супруги-пенсионеры сгорели в своём доме

Утром 27 июля в селе Двуречки на улице Маяковского загорелся частный дом.

Когда пожар заметили дом горел уже открытым пламенем. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, дом тушили 14 пожарных при помощи пяти единиц техники. 

По данным GOROD48, в доме во время пожара находилась супружеская пара пенсионеров – люди погибли.
1 2302
#пожар #МЧС
5

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Сокол

14 минут назад
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