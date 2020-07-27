Супруги-пенсионеры сгорели в своём доме

Утром 27 июля в селе Двуречки на улице Маяковского загорелся частный дом.

Когда пожар заметили дом горел уже открытым пламенем.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, дом тушили 14 пожарных при помощи пяти единиц техники.



По данным GOROD48, в доме во время пожара находилась супружеская пара пенсионеров – люди погибли.

