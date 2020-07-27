Происшествия
сегодня, 09:19
Супруги-пенсионеры сгорели в своём доме
Утром 27 июля в селе Двуречки на улице Маяковского загорелся частный дом.
Когда пожар заметили дом горел уже открытым пламенем.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, дом тушили 14 пожарных при помощи пяти единиц техники.
По данным GOROD48, в доме во время пожара находилась супружеская пара пенсионеров – люди погибли.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, дом тушили 14 пожарных при помощи пяти единиц техники.
По данным GOROD48, в доме во время пожара находилась супружеская пара пенсионеров – люди погибли.
Сокол