Работница сферы ритуальных услуг забрала из кассы магазина 380 тысяч рублей

Работодатель должен был получить эти деньги за гробы, венки, памятники.

Жительница села Кочетовка Петровского района Тамбовской области устроилась продавцом в грязинский магазин «Памятники». Однако в течение года обворовывала работодателя, таская из кассы деньги, вырученные за продажу гробов, венков, памятников из гранита и мраморной крошки. Когда частный предприниматель провел ревизию товарно-материальных ценностей, то недосчитался 380 тысяч рублей.



Уличенная в кражах, продавец признала вину. Под суд 52-летняя женщина попала по обвинению в ч.3 ст. 160 УК РФ («присвоение»). Она признала свою вину, раскаялась, возместила работодателю стоимость похищенных денег. Грязинский городской суд проявил гуманизм, приговорив растратчицу к году лишения свободы условно.