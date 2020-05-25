Происшествия

34 минуты назад

Работница сферы ритуальных услуг забрала из кассы магазина 380 тысяч рублей

2 625
#присвоение
Работница сферы ритуальных услуг забрала из кассы магазина 380 тысяч рублей

Работодатель должен был получить эти деньги за гробы, венки, памятники.

Жительница села Кочетовка Петровского района Тамбовской области устроилась продавцом в грязинский магазин «Памятники». Однако в течение года обворовывала работодателя, таская из кассы деньги, вырученные за продажу гробов, венков, памятников из гранита и мраморной крошки. Когда частный предприниматель провел ревизию товарно-материальных ценностей, то недосчитался 380 тысяч рублей.

Уличенная в кражах, продавец признала вину. Под суд 52-летняя женщина попала по обвинению в ч.3 ст. 160 УК РФ («присвоение»). Она признала свою вину, раскаялась, возместила работодателю стоимость похищенных денег. Грязинский городской суд проявил гуманизм, приговорив растратчицу к году лишения свободы условно.
2 625
#присвоение

Комментарии (2)

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111

5 минут назад
Как можно вернуть стоимость похищенных денег?
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12

7 минут назад
возместила работодателю стоимость похищенных денег. Это как ???..
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