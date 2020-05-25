В «свободное плавание» выпускников провожают онлайн

В Липецкой области стартовал недельный марафон «Последних звонков». Звучать в сети они будут до 30 мая.

В этом году последний звонок в Липецкой области прозвенит для 5 тысяч одиннадцатиклассников и около 12 тысяч выпускников 9-х классов.



Управление образования и науки Липецкой области к празднику «Последний звонок» запустило онлайн-марафон. Суть акции - в виртуальных напутствиях выпускникам от учителей.



Старт акции дал заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.



- Дорогие ребята! Заканчивается неповторимый, интересный этап в вашей жизни, - отметил Анатолий Якутин. - Это, конечно же, повод для грусти, но в то же время это повод для радости, ведь сегодня вы отправляетесь в свободное плавание. Поднимайте паруса навстречу солнцу, попутным ветрам и удивительным приключениям!



Эстафету поздравлений приняла руководитель регионального управления образования и науки Лилия Загеева.



- Дорогие выпускники! Этот учебный год стал для всех нас непростым, - отметила Лилия Загеева. - Но уже очень скоро во всех школах Липецкой области прозвучат последние звонки. Перед вами откроется дорога в будущее. Желаю вам правильных шагов и уверенных решений, удачно сдать первый серьезный экзамен в жизни - ЕГЭ. Совсем скоро наступит осознание, что вы уже взрослые. А сегодня пусть этот звонок напомнит вам о каждом дне школьной жизни.



Лилия Загеева передала слово всем учителям Липецкой области. Педагогов призывают записать небольшое видеообращение к своим выпускникам и опубликовать его в социальных сетях с хештегом #ПоследнийзвонокЛипецкаяобласть2020. Но пока ещё этому призыву почти никто не последовал ни в социальной сети «ВКонтакте», ни в «Инстаграм». Помимо обращений Лилии Загеевой и Анатолия Якутина, ещё один ролик записали в Данковском районе.



В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации изменился формат праздника. Последние звонки звучат онлайн, а традиционные линейки проходят по-новому. Директора школ и учителя устраивают праздник в дистанционном режиме — с помощью конференции в Zoom и трансляции на Youtube. Выпускники готовят ролики со своими фотографиями за все годы обучения в школе.



Последние звонки в Липецкой области будут звучать всю неделю. В каждом муниципалитете определены свои даты праздника. Сегодня, 25 мая, со школой простятся выпускники Воловского и Данковского районов, а также Ельца. В Липецке виртуальный последний звонок для выпускников прозвучит 30 мая. А вот выпускные глава Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина в ответ на видеообращение школьников пообещали провести офф-лайн, правда, когда - пока непонятно. Но уже известно, что точно не в июне.