Коронавирус

сегодня, 10:32

В Липецкой области выявлены 63 новых случая инфицирования коронавирусом

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#коронавирус
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В Липецкой области выявлены 63 новых случая инфицирования коронавирусом
За минувшие сутки в Липецкой области области выявлены 63 новых случая COVID-19, об этом сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

С начала эпидемии в регионе выявлены 1696 случаев новой коронавирусной инфекции.

По данным управления Роспотребнадзора, к 24 мая на коронавирус обследованы 52 159 жителей Липецкой области, в т.ч. за последние сутки - 1729.
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#коронавирус
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