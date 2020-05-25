В Липецкой области выявлены 63 новых случая инфицирования коронавирусом

За минувшие сутки в Липецкой области области выявлены 63 новых случая COVID-19, об этом сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.



С начала эпидемии в регионе выявлены 1696 случаев новой коронавирусной инфекции.



По данным управления Роспотребнадзора, к 24 мая на коронавирус обследованы 52 159 жителей Липецкой области, в т.ч. за последние сутки - 1729.

