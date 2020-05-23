Жители сёл отказались принимать участников Крестного хода

Жители сел Кировской области, где обычно совершают остановки паломники Великорецкого крестного хода, подписали петицию об отмене шествия. Люди обеспокоены ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и отказываются, как ранее, пускать паломников в свои дворы и дома.





Аналогичное обращение с просьбой отменить крестный ход направили своему главе и жители Бобинского сельского поселения, которые обычно первыми встречают паломников из Кирова на пути в Великорецкое. Жители не готовы к приезду гостей, тем более что на сегодняшний день в Бобино зарегистрировано два случая коронавируса.



В нынешнем году в связи с эпидемией коронавируса Великорецкий крестный ход пройдет в новом формате: паломников просят воздержаться от участия в шествии, все богослужения пройдут под открытым небом, а икону Николая Чудотворца будут перевозить транспортом по местам традиционных стоянок, сообщает



- Наши жители подписали петицию с просьбой отменить крестный ход в этом году. Они переживают за близких, за своё здоровье. Очень просим многоуважаемых верующих, паломников пропустить в этом году мероприятие и не приходить к нам в село, чтобы не подвергать опасности местных жителей и побеспокоиться о своём здоровье, - заявил глава Великорецкого сельского поселения Сергей Мышкин.Аналогичное обращение с просьбой отменить крестный ход направили своему главе и жители Бобинского сельского поселения, которые обычно первыми встречают паломников из Кирова на пути в Великорецкое. Жители не готовы к приезду гостей, тем более что на сегодняшний день в Бобино зарегистрировано два случая коронавируса.В нынешнем году в связи с эпидемией коронавируса Великорецкий крестный ход пройдет в новом формате: паломников просят воздержаться от участия в шествии, все богослужения пройдут под открытым небом, а икону Николая Чудотворца будут перевозить транспортом по местам традиционных стоянок, сообщает vgorodekirove.ru