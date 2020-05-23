В России

10 минут назад

Жители сёл отказались принимать участников Крестного хода

38
#крестный ход
Жители сёл отказались принимать участников Крестного хода

Жители сел Кировской области, где обычно совершают остановки паломники Великорецкого крестного хода, подписали петицию об отмене шествия. Люди обеспокоены ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и отказываются, как ранее, пускать паломников в свои дворы и дома.

- Наши жители подписали петицию с просьбой отменить крестный ход в этом году. Они переживают за близких, за своё здоровье. Очень просим многоуважаемых верующих, паломников пропустить в этом году мероприятие и не приходить к нам в село, чтобы не подвергать опасности местных жителей и побеспокоиться о своём здоровье, - заявил глава Великорецкого сельского поселения Сергей Мышкин.

Аналогичное обращение с просьбой отменить крестный ход направили своему главе и жители Бобинского сельского поселения, которые обычно первыми встречают паломников из Кирова на пути в Великорецкое. Жители не готовы к приезду гостей, тем более что на сегодняшний день в Бобино зарегистрировано два случая коронавируса.

В нынешнем году в связи с эпидемией коронавируса Великорецкий крестный ход пройдет в новом формате: паломников просят воздержаться от участия в шествии, все богослужения пройдут под открытым небом, а икону Николая Чудотворца будут перевозить транспортом по местам традиционных стоянок, сообщает vgorodekirove.ru

38
#крестный ход

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Как изменится Договор по открытому небу в случае выхода из него США
#открытое небо #ВВС США
Как изменится Договор по открытому небу в случае выхода из него США

5 минут назад

В России
Обнаружен склад с гранатометами и пулеметами
Обнаружен склад с гранатометами и пулеметами

13 минут назад

В России
Льготная ипотека спровоцировала волну фиктивных разводов на Дальнем Востоке
Льготная ипотека спровоцировала волну фиктивных разводов на Дальнем Востоке

вчера, 17:57

В России
Коммерческий запуск 5G поставят на паузу
#5G
Коммерческий запуск 5G поставят на паузу

вчера, 17:55

В России
Студентам вузов планируют онлайн-выпускной
#вуз #выпускной #коронавирус
Студентам вузов планируют онлайн-выпускной

вчера, 12:00

В России
Греция откроет туристический сезон 15 июня
#туризм
Греция откроет туристический сезон 15 июня

вчера, 11:44

В России