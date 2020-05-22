В России
13 минут назад
Студентам вузов планируют онлайн-выпускной
Его готовятся провести в июле.
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля. Об этом заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24", пишет «Интерфакс». Министр выразил надежду, что во время онлайн-выпускных студентов смогут поздравить "лучшие, самые успешные люди нашей страны, которые вернулись в свои студенческие годы, вспомнили свои студенческие годы и сказали напутствие".
- Мы выступили с одной такой инициативой, понятно, в силу распространения эпидемии, а с другой стороны, если подумать, собственно онлайн, это ведь еще и позволяет стирать границы, потому что в один день, я думаю, что это 4 июля ориентировочно, с одной стороны будут объединяющие всех мероприятия, - сказал Фальков. - Сама идея того, что это пройдет в один день по всей стране, и многие вузы, если не большинство, уже поддержали, мне кажется, что это эксперимент, заслуживающий внимания. У нас такого раньше не было.
Помимо общего онлайн-выпускного из-за разницы во времени и особенностей эпидемиологической ситуации организуют и локальные площадки, уточняет РИА Новости.
- Мы выступили с одной такой инициативой, понятно, в силу распространения эпидемии, а с другой стороны, если подумать, собственно онлайн, это ведь еще и позволяет стирать границы, потому что в один день, я думаю, что это 4 июля ориентировочно, с одной стороны будут объединяющие всех мероприятия, - сказал Фальков. - Сама идея того, что это пройдет в один день по всей стране, и многие вузы, если не большинство, уже поддержали, мне кажется, что это эксперимент, заслуживающий внимания. У нас такого раньше не было.
Помимо общего онлайн-выпускного из-за разницы во времени и особенностей эпидемиологической ситуации организуют и локальные площадки, уточняет РИА Новости.