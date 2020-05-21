Общество

35 минут назад

Водители грузовиков отомстили автохаму

4 1155
#автохам

В назидание за опасную парковку владельцу иномарки на капот водрузили покрышку от большегруза.

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Нестандартный метод борьбы за дорогу нашли водители большегрузов, курсирующие по улице 9 мая в Липецке. Как рассказали GOROD48 местные жители, возле дома №28 на повороте, по которому постоянно проезжают грузовики, часто паркуют белую иномарку.

- Водителю уже много раз говорили, чтобы он не оставлял там машину. Его транспорт мешает большегрузам. Но, видимо, разговоры не помогли, - рассказывают местные жители.

В итоге вчера вечером водитель иномарки получил последнее предупреждение за автохамство: на капот его белой машины водрузили огромную покрышку от большегруза.
4 1155
#автохам

Комментарии (4)

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гость

10 минут назад
в колесо надо было еще и цветы посадить
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Местный

14 минут назад
Крассавцы,так и нужно учить идиота
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вв

18 минут назад
...НУ ЕСЛИ ПРИДУРОК НЕ ПОНИМАЕТ .....НАДО БЫЛО БЫ ЩЕБЕНКУ НА ИНОМАРКУ ВЫГРУЗИТЬ ...
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феличита

30 минут назад
Креативненько!
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