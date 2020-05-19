Решение о включении «Липецка» в Суперлигу перенесено на июнь

Липчанки не теряют надежды вернуться в элиту.

Сегодня в режиме видеоконференции состоялось совещание руководителей Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) и клубов женской Суперлиги.

К нему были допущены и представители «Липецка», хотя наш клуб формально пока не входит в элитный дивизион: липчанки стали чемпионками Высшей лиги, но переходные матчи с красноярским «Енисеем» не состоялись из-за пандемии коронавируса. Теперь федерации предстоит решить – назначать переходные встречи на более поздний срок или расширить Суперлигу, допустив туда и липецкую команду.

- Сегодняшнее совещание ответа на наш вопрос не дало, - рассказал GOROD48 директор липецкого клуба Роман Пристовакин, - В основном оно было посвящено различным моментам, связанным с прошлым сезоном – работе системы видеоповторов, деятельности пресс-служб и т.д. Структура будущего чемпионата и состав Суперлиги не обсуждались, но обнадеживает тот факт, что нас вообще пригласили на совещание. В мае Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) должна определиться с форматом и сроками проведения матчей Еврокубков, тогда многое станет понятным и по внутреннему российскому календарю. Генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко обмолвился, что есть ещё желающие, которые хотели бы попасть в элитный дивизион. Знаю, что есть вариант расширения Суперлиги до 14 команд, как в мужском волейболе. Тогда кроме нас на выступление в элите сможет претендовать и тульская «Тулица», как «серебряный» призёр Высшей лиги.

По словам Пристовакина, к обсуждению состава участников сильнейшего дивизиона чемпионата России клубы вернутся в июне. «Липецк» вновь позовут на совещание (пока неизвестно – по видеосвязи или очное), что само по себе является добрым знаком.