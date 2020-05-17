21 минуту назад
В Липецкую область возвращаются дожди с грозами
В ближайшие сутки Липецкая область окажется под влиянием очередного атлантического циклона, днем ожидается дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят 12 градусов тепла, что на 3 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов тепла, днем ожидается от 16 до 18 градусов тепла.
День 18 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 3 градуса мороза.
Инквизитор
Антимэйсон
Перри Мейсон