Погода в Липецке

21 минуту назад

В Липецкую область возвращаются дожди с грозами

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#дожди
В Липецкую область возвращаются дожди с грозами

В ближайшие сутки Липецкая область окажется под влиянием очередного атлантического циклона, днем ожидается дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят 12 градусов тепла, что на 3 градуса ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем будет от 14 до 19 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов тепла, днем ожидается от 16 до 18 градусов тепла.  

День 18 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 3 градуса мороза. 

 
3 380
#дожди

Комментарии (3)

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Инквизитор

9 минут назад
Да когда же его смоет.
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Антимэйсон

11 минут назад
Чёт я не понял, снега уже не будет?
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Перри Мейсон

18 минут назад
Чёт я не понял, снега уже не будет?
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