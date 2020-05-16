В Лебедянском районе спасают старинный флигель

И мечтают восстановить усадебный дом купцов Раевских-Русиновых. Благо проект аналогичной усадьбе сохранился – в нем снимали фильм «Формула любви»

Начались противоаварийные восстановительные работы усадьбы Раевских-Русиновых в селе Троекурово Лебедянского района, которую включили в федеральный проект «Усадебное достояние России».В старинном парке Троекурово специалисты приступили к первоочередным противоаварийным работам на усадебном флигеле. Все работы проводят по заказу Лебедянского фонда культуры, на средства президентского гранта «Усадьба Раевских в Троекурово. Сохраняя приумножаем».Как рассказал GOROD48 руководитель Лебедянского фонда культуры Валерий Акимов, это не реставрационные работы, а именно противоаварийные.- Выделенные средства позволяют провести только первоочередные противоаварийные работы, - рассказал Валерий Акимов. – Но и это очень важно, возможно в будущем найдется инвестор, который организует полноценную реставрацию. Чтобы флигель усадьбы, а уцелел только он один, «дожил» до появления спонсоров-инвесторов, необходимо его сохранить. На этапе проектирования первоочередных противоаварийных работ не требовалась глубокая проработка функционального назначения, планировки и датировки строительства флигеля. Это дело будущих исследователей - тех, кто будет заниматься его реставрацией. Тем не менее, уже сейчас, по мере выполнения демонтажа ветхих и подлежащих замене конструкций, мы понимаем, что эта постройка 19 века гораздо интереснее, чем казалась на первый взгляд. Здесь и обширный сводчатый подвал, и замурованное внутреннее небольшое помещение неизвестного назначения. К сожалению, во время начала работ, выяснилось, что балки перекрытия сильно сгнили, придется ставить новые.Как сообщил Валерий Акимов, произошел большой сдвиг в существующем вопросе сохранения парка – его взяла на баланс местная сельская администрация, что позволит разработать план его благоустройства и принять участие в областной программе возрождения парков.Сам усадебный дом находился рядом со спасаемым сегодня флигелем. Во время войны в дом попали две бомбы сброшенные немцами с самолета, и он был уничтожен. Фундамент уцелел, и в Лебедянском фонде культуры планируют вскоре его укрыть для сохранения. Валерий Акимов уверен, на месте уничтоженного фашистами усадебного дома, можно построить новый, точно такой же, ведь особняк этого же проекта есть в Ляхово, Домодедовского района. В нем снимался фильм «Формула любви».