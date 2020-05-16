Спасать утопающих и тушить пожары в Липецкой области будут казаки

Окружные казаки зачислены в добровольные дружины спасателей

Как сообщают в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, 45 казаков внесены в региональный реестр добровольных пожарных и 29 казаков включены в состав областное отделение «Всероссийского общества спасания на водах».



С 2 по 5 марта в учебном центре профессиональной подготовки пожарных и спасателей «Управления ГПСС Липецкой области» проведено первоначальное обучение казаков Липецкой области по программе добровольных пожарных, выполняющих функции пожарного. Также казаки прошли обучение по программе оказания помощи и спасения на водных объектах в местах массового отдыха населения и на пляжах». Казакам в торжественной обстановке вручены свидетельства о прохождении обучения.



Из казаков, внесенных в реестр добровольных пожарных, 13 человек включены в состав действующих подразделений ДПО в районах выезда ОПСП № 22 села Казаки Елецкого района, ОПСП 25 Новой Деревни Липецкого района, ОПСП 32 села Никольское Липецкого района, ОПСП 35 села Мокрое и ОПСП 37 села Агроном Лебедянского района. Казаки добровольцы включены во все графики дежурств, вызываются командирами ОПСП для проведения занятий с ними, организовано их привлечение к тушению пожаров.



Из 32-х казаков, внесенных в реестр добровольных пожарных, созданы 4 новых казачьих добровольных пожарных дружины в Данкове, Лебедяни, Хлевном и Тербуны. Все организационные документы по созданию казачьих добровольных пожарных дружин переданы начальникам Данковского, Лебедянского, Хлевенского и Тербунского местных пожарно-спасательных гарнизонов для включения их в расписания выездов мобильных спасательных пожарных групп и в графики дежурств формирований добровольной пожарной охраны. Их будут привлекать к тушению пожаров и проводить с ними занятия.

15 мая между Управлением государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области и Отдельским (окружным, прим. ред.) казачьим обществом Липецкой области подписано Соглашение о взаимодействии.



