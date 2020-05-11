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Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей
Путин предложил повысить пособие по уходу за ребенком в два раза
Президент России Владимир Путин предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей в два раза.
"Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты и, как правило, это молодые родители, молодые мамы, важно их поддержать", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Кроме этого, президент предложил установить для семей, которые не получили материнский капитал, ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей в мае, июне и апреле — то есть задним числом.
«У нас много семей, у которых этого права (на получение материнского капитала — ред.) нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка <...> Таким образом, выплаты по 5 тыс. рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет», — отметил президент.
В этом же обращении к россиянам Путин сообщил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Он подчеркнул, что при этом в стране не завершается борьба с эпидемией, нельзя допустить откат назад. Президент также подчеркнул, что все массовые мероприятия в стране пока исключаются, передают Известия.
«12 мая нужно, где это возможно, восстановить работу базовых отраслей экономики — связь, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, стройки», — сказал Путин.
Он добавил, что в каждом регионе губернаторы будут принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.
"Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты и, как правило, это молодые родители, молодые мамы, важно их поддержать", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Кроме этого, президент предложил установить для семей, которые не получили материнский капитал, ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей в мае, июне и апреле — то есть задним числом.
«У нас много семей, у которых этого права (на получение материнского капитала — ред.) нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка <...> Таким образом, выплаты по 5 тыс. рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет», — отметил президент.
В этом же обращении к россиянам Путин сообщил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Он подчеркнул, что при этом в стране не завершается борьба с эпидемией, нельзя допустить откат назад. Президент также подчеркнул, что все массовые мероприятия в стране пока исключаются, передают Известия.
«12 мая нужно, где это возможно, восстановить работу базовых отраслей экономики — связь, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, стройки», — сказал Путин.
Он добавил, что в каждом регионе губернаторы будут принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.