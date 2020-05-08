Погода в Липецке

15 минут назад

В Липецкой области дождливо и до +18

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#дожди
В Липецкой области дождливо и до +18

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу циклона, центр которого располагается над Поволжьем – пройдут дожди, местами усилится ветер до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-14 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем будет от 13 до 18 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.  

День 9 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 4 градуса мороза. 
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#дожди

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