15 минут назад
В Липецкой области дождливо и до +18
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу циклона, центр которого располагается над Поволжьем – пройдут дожди, местами усилится ветер до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-14 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.
День 9 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 4 градуса мороза.