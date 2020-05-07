Происшествия

41 минуту назад

В селе Каликино опрокинулся мотоцикл, погибла 16-летняя девушка

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#авария #ДТП
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В селе Каликино опрокинулся мотоцикл, погибла 16-летняя девушка

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 мая в селе Каликино Добровского района 16-летний мотоциклист не справился с управлением, и мотоцикл перевернулся. На месте аварии погибла 16-летняя пассажирка мотоциклиста, водитель - госпитализирован с различными травмами. По данным ГИББД, он не имел водительского удостоверения. Оба подростка передвигались без средств индивидуальной защиты.

- С 1 апреля по 7 мая в Липецкой области произошло 15 ДТП с участием мотоциклов, мопедов и скутеров. В этих авариях 4 человека погибли, 17 получили травмы, - рассказали GOROD48 в областном управлении МВДю

6 мая в Липецке около трех часов ночи на улице Космонавтов 32-летний водитель «Киа» вне пешеходного перехода допустил наезд на 32-летнюю женщину. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В Липецке на улице Терешковой столкнулись автомобили «Ауди» под управлением 34-летнего мужчины и «ВАЗ-2115»  34-летнего водителя. В аварии пострадали 35-летняя пассажирка «пятнадцатой» - она получила травмы.

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6 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3965 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности автоинспекторы привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 49.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3657 случаев превышения скорости.

Так же зафиксированы 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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