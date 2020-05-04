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В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата
Мужчину удалось отыскать военным следователям
Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.
По информации ведомства, в декабре 2004 года военнослужащий по призыву, уроженец Магадана, самовольно покинул военную часть в Тюмени, с тех пор его никто не видел. Он скрывался в Тюменской и Свердловской областях, перебиваясь случайными заработками.
«Родственники Южанина не знали о месте его нахождения с момента оставления части, мать и его тетя узнали об установлении Южанина от следователя, после чего прибыли из Липецка в Тюмень, чтобы увидеться с ним»,— сообщили в СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.
30 апреля 2020 года уголовное дело в отношении мужчины было прекращено. В ведомстве уточнили, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось стечением тяжелых обстоятельств, в том числе из-за тяжелого состояния здоровья, необходимости постоянного ухода или смерти близкого родственника, неуставных отношений со стороны сослуживцев и "иных неблагоприятных жизненных ситуаций".
В следственном отделе подчеркнули, что в настоящий момент разыскиваются еще три сбежавших из военных частей человека, один из которых также обвиняется в грабеже с незаконным проникновением в дом, изнасиловании и принуждении к даче ложных показаний с угрозой убийством.
По информации ведомства, в декабре 2004 года военнослужащий по призыву, уроженец Магадана, самовольно покинул военную часть в Тюмени, с тех пор его никто не видел. Он скрывался в Тюменской и Свердловской областях, перебиваясь случайными заработками.
«Родственники Южанина не знали о месте его нахождения с момента оставления части, мать и его тетя узнали об установлении Южанина от следователя, после чего прибыли из Липецка в Тюмень, чтобы увидеться с ним»,— сообщили в СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.
30 апреля 2020 года уголовное дело в отношении мужчины было прекращено. В ведомстве уточнили, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось стечением тяжелых обстоятельств, в том числе из-за тяжелого состояния здоровья, необходимости постоянного ухода или смерти близкого родственника, неуставных отношений со стороны сослуживцев и "иных неблагоприятных жизненных ситуаций".
В следственном отделе подчеркнули, что в настоящий момент разыскиваются еще три сбежавших из военных частей человека, один из которых также обвиняется в грабеже с незаконным проникновением в дом, изнасиловании и принуждении к даче ложных показаний с угрозой убийством.