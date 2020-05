«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 3 мая

Липецкая областная универсальная библиотека предлагает свои рецепты хорошего настроения. Разобраться с дробями поможет пицца. Пласидо Доминго выйдет на сцену Метрополитан Опера. Можно погулять по Варшаве и Лиссабону. Вечером бит-квартет «Секрет» ждет на концерт.

Мещанская драма «Коварство и любовь», которую Фридрих Шиллер наполнил просветительским морализаторством, под руками Джузеппе Верди и его либреттиста Сальваторе Каммарано превратилась в романтическую историю неравной любви « Луиза Миллер ». В спектакле Метрополитен Пласидо Доминго в роли отца Луизы дополняет актерский ансамбль. Трансляция будет доступна с 02:30 3 мая до 01:30 4 мая.Владимирский театр кукол выкладывает записи своих спектаклей. В 11:00 можно посмотреть спектакль «Али Баба и сорок разбойников» по сказкам Востока.Елецкий драматический театр «Бенефис» в 12:00 откроет доступ к сказке для детей «Доброе слово» Владимира Гольдфельда.Прогуляться по старой части Варшавы можно будет в 12:00. Вы узнаете, откуда начиналась история самого большого города Польши, увидите Замковую площадь, Королевский замок, Площадь Рынок и узнаете много интересных деталей.Московский театр юного зрителя в 12:00 покажет сказку «Волк и семеро козлят». В постановке прозвучат знаменитые и любимые песенки Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина.Для школьников 4-6 классов (можно и старше), которые по какой-то причине не поняли тему «Обыкновенные дроби и действия с ними», но очень хотят наконец-то разобраться! Онлайн-курс «Раздррроби все!» поможет понять, что такое дроби, зачем они нужны и как с ними общаться уверенно. Курс раскрывает тему «Обыкновенные дроби» с самых азов. Основной упор сделан на доступность изложенного материала и яркие примеры. Чтобы показать наглядность использования дробей в нашей жизни, авторы поехали в пиццерию и отсняли блок с теоретическими уроками именно там. Создатель курса – учитель математики, заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ по математике, автор всероссийских проверочных работ для 4-5 классов Георгий Вольфсон. Курс бесплатный, но нужна регистрация.Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» приглашает на онлайн-выставку произведений отечественных художников XVIII—XX веков из коллекций нескольких музеев Московской области «Цвет. 90 шедевров Подмосковья». Зрители увидят творения Ивана Айвазовского, Давида Бурлюка, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Натальи Гончаровой, Константина Горбатова, Алексея и Константина Коровиных, Филиппа Малявина, Михаила Нестерова, Василия Поленова, Алексея Саврасова, Василия Сурикова, Роберта Фалька, Ивана Шишкина, Александры Экстер и других авторов.Еще одна онлайн-экскурсия – на этот раз в Лиссабон – начнется в 14:00 на площадке JoinPro . Лабиринты узеньких улочек, цветные дома... Вы сможете увидеть крепость святого Георгия — одну из первых резиденций португальских королей, старейший собор Лиссабона, смотровые площадки, церковь св. Антония (покровителя влюбленных и не только). Также немного познакомитесь с гастрономическими прелестями Португали.Новосибирский театр «Старый дом» в 15:00 покажет спектакль « Элементарные частицы » и проведет онлайн-встречу с режиссером Семеном Александровским. «Элементарные частицы» — документальный спектакль с элементами читки от известного питерского режиссера-экспериментатора, создателя авторского pop-up театра Семена Александровского. В нем представлена последняя советская утопия — новосибирский Академгородок.Мастер спорта РФ по боксу, победитель и призёр международных и всероссийский турниров Георгий Комлев на площадке группы « Академия единоборств РМК » из Екатеринбурга проведет в 16:00 получасовую онлайн-тренировку. Занятие будет направлено на функциональную выносливость, включая не только стандартные и привычные упражнения, но и элементы из бокса. Пермский театр оперы балета в 17:00 приглашает на постановку «Серенада» Петра Чайковского. Балет поставлен в сотрудничестве с Фондом Джорджа Баланчина в соответствии со стандартами стиля и техники хореографа, он воспроизводит постановку Джорджа Баланчина 1934 года.Театр имени Пушкина в 18:00 начнет трансляцию спектакля «Босиком по парку» по пьесе Нила Саймона. Маленькая квартирка напоминает детскую пирамидку: через прозрачную крышу можно увидеть небо и звезды, а иногда сквозь нее идет снег. Молодые герои страстно ссорятся и трогательно мирятся, сосед-хиппи ходит в гости через окно, а под музыкальные хиты 70-х хочется совершить во имя любви что-нибудь невероятное, например, пробежаться босиком по Центральному парку...Липецкий драматический театр на Соколе в 18:00 начнет очередную трансляцию из серии спектаклей о войне – это будет постановка «Небесный тихоход».Липецкая областная универсальная научная библиотека в онлайн-проекте «БиблиоАптека» предлагает читателям книжные рецепты сохранения душевного спокойствия и равновесия. Писатели, актёры, ученые, психологи, педагоги и просто люди с огромным читательским опытом посоветуют Вам книги, которые, подобно чудодейственной микстуре, позволят Вам оставаться спокойными и доброжелательными.Большой театр приготовил еще один подарок для своих почитателей – в 19:00 начнется трансляция балета «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича. Это нечто среднее между «Летучей мышью», «Женитьбой Фигаро» и «Кубанскими казаками» — смесь ударная, но безобидная. Этот балет Большого театра иногда называют идеальным капустником: он как будто специально создан для того, чтобы вы посмеялись от души.Детский подкаст «Арзамаса» о странах мира под названием « Урубамбра » будет интересен не только юному поколению, но и их родителям. Катя Ламм и ее соведущие — школьники — расспрашивают иностранцев о том, как живется в их странах, а заодно проверяют, какие наши стереотипы об их жизни верные, а какие — нет. Правда ли, что во Франции все завтракают круассанами? Зачем в Индии ставят точки на лбу? Какие сказки рассказывают в Нигерии?Театр Вахтангова в 19:00 приглашает на спектакль «Лир» по пьесе Шекспира. «Лир», поставленный режиссером Владимиром Мирзоевым, был не о дележе Британского королевства, не о власти и интригах вокруг нее. Это спектакль повествовал о «человеках», об их слабостях, страстях, страданиях и о тщете всего земного. Только смерть срывает с них личины, и герои обретают самих себя.ТЮЗ имени Брянцева в 19:00 выложит в открытый доступ запись спектакля «Алые паруса по повести Александра Грина на музыку максима Дунаевского. Спектакль, наполненный красивой музыкой, хореографией и песнями в исполнении любимых артистов, станет настоящим подарком.Липецкий театр драмы имени Льва Толстого в 19:00 представит спектакль – победитель зрительского голосования – это «Лист ожиданий» о том, как замужняя москвичка и женатый одессит поддерживают любовные отношения, встречаясь в гостиничных номерах разных стран.В годы войны, когда вся страна работала на фронт и Победу, на киностудиях СССР одну за другой снимали волшебные сказки! Эти сказки не только полюбились зрителям, но стали эталоном кинематографического фэнтези на все времена. Как создавали эти легендарные сказки, с какими интересными проблемами сталкивались кинематографисты во время съемок и как остроумно их разрешали, и почему во время войны были особенно популярны персонажи восточных сказок? Онлайн-лекция «Сказки войны» появится на YouTube-канале Музея кино 3 мая.Гоголь-центр покажет очередной спектакль в рамках проекта «Gogol Digital» - в 20:00 начнется трансляция постановки «Кузьмин. Форель разбивает лед» по книге стихов русского поэта Серебряного века Михаила Кузьмина. Режиссер Владислав Насташев постарался придумать сценический аналог экспрессивным и обжигающим строчкам Михаила Кузмина. Повтор спектакля можно посмотреть 4 мая в 15:00.Группа «Секрет» начнет свое выступление в 20:00 на платформе МТС VR. Легендарный бит-квартет сыграет свои хиты и ответит на вопросы зрителей прямо в эфире.Фестиваль экспериментальной музыки Bang on a Can начнется в 22:00 по московскому времени. Каждый год композиторское объединение Bang on a Can, которое основали Дэвид Лэнг, Майкл Гордон и Джулия Вулф, устраивает двенадцатичасовой марафон новой экспериментальной музыки. В карантинных условиях он сократился до шести часов, но вкусного обещается много. Помимо заслуженных композиторов — Стива Райха, Филипа Гласса, Мередит Монк, Джона Кулиджа Адамса — будут молодые авторы, а еще здесь выступят нойз-поэтесса Moor Mother, детройтский саунд-дизайнер и композитор Adam Cuthbért, певица Shara Nova.